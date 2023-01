Futures en hausse ; marchés pour une hausse de 25 pb de la Fed

(Alliance News) - Jeudi, les marchés européens, selon le marché à terme, s'orientent vers une ouverture à la hausse, prolongeant probablement les gains de la session précédente, alors que les investisseurs attendent le rapport sur l'inflation américaine, qui devrait montrer une nouvelle atténuation des pressions sur les prix, soutenant les arguments en faveur d'un resserrement moins agressif de la Réserve fédérale.

En ce qui concerne la trajectoire possible de la Réserve fédérale, dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 1er février a une probabilité de 75 % dans la fourchette supérieure de 450/475 bps. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone de 475/500 bps est de 25%. L'objectif actuel se situe entre 425 et 450 points de base.

Sur le front des entreprises, avant que la cloche ne sonne, il convient de noter que Eni a annoncé que les premières obligations liées à ses objectifs de durabilité seront offertes le 16 janvier. Les obligations auront une durée de cinq ans et une valeur totale de 1 milliard d'euros, qui pourra être doublée en cas de demande excessive des investisseurs.

Ainsi, le FTSE Mib se négocie en hausse de 50,00 points, après avoir clôturé en hausse de 0,7 pour cent à 25 546,86 la nuit dernière.

Le FTSE 100 a grimpé de 22,30 points, le CAC 40 de Paris de 26,20 points et le DAX 40 de Francfort de 42,50 points.

Parmi les listes plus petites, la nuit dernière, la Mid-Cap a augmenté de 0,5 pour cent à 41 626,14, la Small-Cap a augmenté de 0,3 pour cent à 28 979,73 et l'Italy Growth a terminé en hausse de 0,4 pour cent à 9 485,48.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Iveco Group - en hausse de 5,2% - a confirmé qu'Iveco Bus, une marque du groupe, a signé un accord-cadre de trois ans pour la fourniture d'un maximum de 150 autobus urbains entièrement électriques E-WAY à Busitalia, la société d'autobus du groupe FS Italiane qui opère principalement dans les services de transport public local, directement et par le biais de filiales. Elle représentera, ajoute Iveco, la plus importante commande d'autobus urbains E-WAY à ce jour en Italie.

Le reste de la galaxie Agnelli a vu Ferrari dans le vert de 1,6%, Stellantis dans le rouge de 0,1% et CNH dans le vert fractionné à 15,71 euros par action.

Banca Generali - dans le vert à hauteur de 2,2 % - a indiqué mercredi que la collecte nette totale en décembre s'est élevée à 640 millions d'euros, contre 849 millions d'euros en décembre 2021. Le dernier mois a été le meilleur de l'année 2022 et les entrées totales depuis janvier ont dépassé 5,70 milliards d'euros, contre 7,69 milliards d'euros pour toute l'année 2021.

Buzzi Unicem a gagné 0,7 %. Beremberg a abaissé son prix cible sur l'action de 22,00 euros à 20,00 euros.

UBS a relevé la juste valeur d'Azimut de 16,00 euros à 22,00 euros, avec une hausse du titre de 2,6 %.

Parmi les performances baissières, Saipem a cédé 4,1 pour cent, tandis que Tenaris a augmenté de 1,2 pour cent.

Selon le dernier rapport de l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 19,0 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 6 janvier, soit le chiffre le plus élevé depuis février 2021, alors que le marché s'attendait à une baisse de 2,2 millions.

Sur le segment des cadets, Brunello Cucinelli a glissé de 3,8 pour cent, dans la foulée du rouge de 0,8 pour cent de la veille. L'action est soumise à des augmentations de la juste valeur par Goldman Sachs et la Société Générale.

Seco - en baisse de 0,5 pour cent - a annoncé mercredi avoir finalisé ses revenus de pré-clôture pour l'exercice 2022, qui s'élèvent à 200 millions d'euros, en hausse de 78 pour cent par rapport à 2021 et en ligne avec les prévisions officielles communiquées au marché en avril dernier.

La croissance organique a été de 43%, tandis que la croissance à périmètre constant a été de 36%.

Du côté des petites capitalisations, Fidia a progressé de 3,4 %. Le titre - sur la plateforme MarketScreener - affiche une notation "baissière" à court terme, "neutre" à moyen terme et à nouveau "baissière" à long terme.

Cellularline - en baisse de 0,3% - a annoncé lundi soir que le conseil d'administration avait nommé Marco Cagnetta, co-PDG du groupe Cellularline, en tant que relateur intérimaire des investisseurs de la société.

Piquadro - en hausse de 3,0 % - a publié mardi un chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2022 de 126,8 millions d'euros, en hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année dernière, où il était de 109,4 millions d'euros.

Parmi les PME, c'est Grifal qui s'est le mieux comportée dans le vert, avec 19%, suite à l'accord avec le Groupe José Neves pour la production de carton ondulé.

EdiliziAcrobatica - dans le rouge de 0,1 pour cent - a indiqué mercredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec une augmentation de 17 pour cent en glissement annuel des contrats signés, d'une valeur de 142 millions d'euros contre 121 millions d'euros un an plus tôt.

Enertronica Santerno - dont le cours se maintient à 0,83 EUR - a annoncé mardi soir que le tribunal de Bologne avait autorisé la société à contracter un "financement pré-déductible" auprès de illimity Bank Spa pour un montant total de 10,0 millions d'EUR, contre un peu moins de 10,8 millions d'EUR demandés initialement.

CrowdFundMe - dans le rouge de 2,4 % - et sa filiale Trusters, acquise pour 51 % le 10 novembre 2022 et pour 7,3 % supplémentaires le 25 novembre 2022, ont annoncé mercredi leurs principaux résultats intégrés pour 2022.

Au total, le groupe a levé plus de 39 millions d'euros en 2022. Cela a porté le total des investissements réalisés sur le CrowdFundMe et Trusters - fonctionnant comme une plateforme d'investissement immobilier - à plus de 129 millions d'euros.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le vert de 0,8 %, le S&P 500 a augmenté de 1,3 %, tandis que le Nasdaq a gagné 1,8 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,8%, le Shanghai Composite a gagné 0,1% et le Nikkei a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0760 contre USD1.0751 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2140 USD contre 1,2129 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 81,82 USD le baril, contre 79,94 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 872,15 USD l'once, contre 1 880,30 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, en Italie, à 1110 CET, il y aura des adjudications de BTP à trois et sept ans.

A 13300 CET, le compte courant non ajusté des variations saisonnières de l'Allemagne arrive.

Outre-mer, à 14h30 CET, c'est le tour des demandes continues de chômage, de l'indice des prix à la consommation, des demandes initiales de chômage et des demandes moyennes de chômage aux États-Unis.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, les résultats d'Unieuro sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.