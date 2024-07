Iveco Group N.V. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules utilitaires et spécialisés, et de systèmes de transmission. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules utilitaires et spécialisés (74,4%) : véhicules commerciaux, bus, camions, véhicules industriels légers et lourds, véhicules de défense, véhicules de lutte contre l'incendie, véhicules miniers, etc. (marques Iveco, Heuliez Bus, Iveco Astra, Magirus et Iveco Defence Vehicles) ; - vente de systèmes de transmission et de propulsion (23%) : systèmes de transmission et d'essieux, moteurs à combustion, systèmes de propulsion alternatifs (marque FPT Industrial) destinés essentiellement aux équipements agricoles, de construction et de production d'énergie ; - prestations de services financiers (2,6%) : notamment prestations de financement et de crédit-bail. A fin 2023, le groupe dispose de 22 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (76,4%), Amérique du Sud (8,9%), Amérique du Nord (2,1%) et autres (12,6%).