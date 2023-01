Les valeurs pétrolières en baisse sur le Mib, les banques se portent bien

(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont clôturé en baisse mercredi, et la Piazza Affari n'a pas fait exception, les valeurs pétrolières étant toujours en difficulté sur le Mib.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge fractionné à 25 875,30.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation a chuté de 0,2% à 42 960,52, la petite capitalisation a clôturé dans le rouge de 0,7% à 29 565,91 et l'Italie Croissance a terminé en baisse de 0,4% à 9 566,90.

En Europe, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,1 %, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,2 % et le DAX 40 de Francfort a perdu 0,1 %.

"Bien que nous ayons probablement atteint un pic d'inflation, il existe un risque que les marchés soient trop optimistes quant à la baisse de l'inflation. En l'état actuel des choses, la baisse de l'inflation américaine laisse déjà entrevoir une désinflation d'ici la fin de l'année et les marchés évaluent déjà la perspective d'une baisse des taux d'ici la fin de l'année", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Cela pourrait encore se produire, mais c'est lourd de risques car les banques centrales ont atteint la fin de leur cycle de hausse des taux et que se passera-t-il ensuite, des baisses de taux ou des hausses plus longues ?"

"Pendant la majeure partie des trois dernières années, les banquiers centraux ont insisté sur le fait que la hausse de l'inflation serait transitoire, même face aux avertissements de plus en plus insistants qu'elle ne le serait pas. L'environnement de taux d'intérêt bas, associé aux divers programmes de relance budgétaire mis en œuvre par les gouvernements et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de Covid, avait déjà poussé l'inflation à la hausse".

Entre-temps, lors de sa première réunion de 2023, la Banque du Canada a relevé son taux cible de financement à un jour de 25 points de base pour le porter à 4,5 %, comme prévu par les marchés, et a signalé la fin de son cycle de resserrement agressif si les développements économiques évoluent conformément aux perspectives de la banque centrale.

La banque a ajouté qu'elle poursuit sa politique de resserrement quantitatif pour compléter sa position restrictive en matière de taux de référence.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Iveco Group est arrivé en tête et a clôturé en hausse de 3,1% après avoir annoncé au marché mercredi qu'Iveco Bus avait signé un accord-cadre avec la société de transport public flamande De Lijn, contrôlée par le gouvernement, pour la vente d'un premier lot de 65 autobus urbains E-WAY entièrement électriques et de lots supplémentaires jusqu'à un total de 500 véhicules.

Leonardo s'est également bien comporté, clôturant en hausse de 2,6 % après les propos du ministre de la défense Guido Crosetto lors d'une audition parlementaire. L'Italie se battra en Europe pour que les dépenses de défense ne soient pas calculées dans le pacte de stabilité, a-t-il déclaré en substance, également parce qu'après l'aide à l'Ukraine, "les stocks doivent être reconstitués".

Parmi les haussiers, qui sont minoritaires, on trouve des valeurs bancaires comme Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Mediobanca et UniCredit, toutes en hausse de 0,6 à 0,2 %.

Les valeurs pétrolières ont continué à souffrir, avec Saipem en baisse de 1,8% et Eni cédant 0,7%. Tenaris s'est repris en fin de journée et a réussi à clôturer en hausse de 0,2%.

Les prix du pétrole ont chuté mercredi, les mauvaises données économiques américaines ayant ravivé les craintes sur les perspectives de croissance mondiale, soulevant de nouvelles questions sur la santé du marché de l'énergie.

Le baril de Brent était coté à 85,91 USD mercredi, soit une baisse de 2,7 % par rapport aux 88,25 USD de mardi. Le baril de West Texas Intermediate s'échangeait à 80,04 USD, en baisse de 1,9 % par rapport à 81,61 USD.

Telecom Italia a terminé la journée en baisse de 0,4 pour cent après la victoire de Vivendi à Cassazione contre Consob. Les chambres unifiées ont décidé que le groupe français n'a pas le contrôle de fait, bien qu'il détienne une participation de 24% dans le géant de la téléphonie.

A ce stade, Vivendi peut présenter sa propre liste pour le conseil d'administration de TIM sans avoir à consolider dans son bilan la maxi dette de la société italienne, qui s'élève à un peu moins de 25 milliards d'euros.

Sur le Mid, Intercos a surperformé tout le monde vers la clôture et a terminé la journée en hausse de 3,1%. Brembo et Saras se sont également bien comportés, en hausse de 1,7 % et 2,3 %. Iren a clôturé en hausse de 1,4% et Fincantieri a terminé la journée en hausse de 1,3%.

Brunello Cucinelli a pris 0,1%. Lundi, la société a annoncé que, dans la période comprise entre le 16 et le 19 janvier 2023, elle a acheté 7 242 de ses propres actions ordinaires à un prix moyen de 69,3792 euros pour une valeur totale de 502 444,08 euros.

À la baisse, d'Amico International Shipping a cédé 3,4 pour cent. La société a annoncé mardi que sa filiale d'exploitation d'Amico Tankers en Irlande avait exercé son option d'achat sur le MT High Explorer, un pétrolier à moyenne portée de 50 000 tonnes de port en lourd construit en mai 2018 à Onomichi Dockyard Co, au Japon, pour un montant de 4,1 milliards de yens - équivalent à environ 30,0 millions de dollars US, au taux de change du contrat à terme utilisé pour couvrir l'exposition au risque de change - et dont la livraison est estimée en mai 2023.

La meilleure performance a été celle d'Emak, qui a clôturé en hausse de 4,2%.

Parmi les PME, Casasold a clôturé en hausse de 8,4 % après avoir annoncé mardi soir qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une participation de 75 % dans Tweppy Srl auprès des actionnaires Marco Bettin et Alessandro Rossetto, ce dernier conservant son rôle opérationnel dans la société en tant que CTO.

La contrepartie convenue pour l'acquisition est légèrement inférieure à 1,8 million d'euros.

Grifal a clôturé dans le rouge à hauteur de 1,7 pour cent après avoir annoncé mercredi que ses revenus pour 2022 ont augmenté à 37 millions d'euros, soit 42 pour cent, contre 26,1 millions d'euros un an plus tôt.

SG Company a grimpé de 41%, tandis que Rocket Sharing Company s'est également bien comportée, avec une hausse de 20%. Au cours du dernier mois, Rocket Sharing Company a gagné 17 % et au cours des six derniers mois, elle a affiché un gain de 36 %. La société a été admise à la négociation le 24 février 2022 avec un prix de placement de 0,80 euro par action. Il se négocie actuellement à environ 0,64 EUR.

TraWell Co termine en hausse de 4,5 pour cent après avoir remporté, par le biais de sa société en portefeuille Care4Bag, l'appel d'offres pour fournir ses services intégrés de soins aux voyageurs à l'aéroport international de Zagreb pendant six ans plus un à partir du premier trimestre de cette année.

Sebino - en hausse de 1,0% - a annoncé avoir repris les activités opérationnelles de Eprom System, une société historique basée à Mapello et active en Italie depuis plus de 30 ans dans le domaine de la construction et de la maintenance de systèmes de sécurité et notamment de systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de détection et d'anti-intrusion.

À New York, alors que les échanges boursiers battent leur plein, le Dow Jones est en baisse de 0,8 %, le S&P de 1,0 % et le Nasdaq de 1,3 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0892 contre USD1.0882 à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, vaut 1,934,82 USD, contre 1,2332 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent valait 86,71 USD le baril, contre 86,62 USD le baril mardi soir.

L'or, quant à lui, se négocie à 1 934,82 USD l'once, contre 1 934,31 USD l'once la session précédente.

Le calendrier économique de jeudi, avec la Chine toujours fermée pour le Nouvel An lunaire, nous commençons par les macros européennes. A 0900 CET, le taux de chômage espagnol est attendu, tandis qu'à 1000 CET, les données sur la confiance des entreprises et des consommateurs arrivent d'Italie.

A 10h30 CET, au Royaume-Uni, c'est le tour de la productivité du travail.

Dans l'après-midi, en provenance des États-Unis, à 1430 CET, le PIB est annoncé, ainsi que les commandes de biens durables, la balance commerciale des marchandises et les demandes d'allocations chômage.

À 1600 CET, également en provenance des États-Unis, arrivent les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier Fed KC.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, on attend les résultats de Aeffe, De' Longhi, STMicroelectronics et Salvatore Ferragamo.

