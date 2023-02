Mib dans le rouge, mais Iveco en tête avec 16% de bénéfice

(Alliance News) - Vendredi, les marchés boursiers européens ont clôturé en territoire négatif, lestés par la publication de certains résultats macroéconomiques et l'ombre de ceux qui seront publiés la semaine prochaine, tandis que Milan a clôturé l'une des premières semaines de résultats d'entreprises.

"Les marchés ont longtemps été caractérisés par le fait que lorsque le dollar monte, les actions baissent. La journée d'aujourd'hui en a été un exemple classique. Les investisseurs attendent une lecture plus forte de l'IPC et espèrent en même temps une lecture faible, ce qui pourrait donner à la Fed une excuse pour revenir sur certains des discours faucons de cette semaine", a commenté Chris Beauchamp, analyste de marché en chef chez IG.

En conséquence, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,9 pour cent à 27 268,17, la moyenne capitalisation a baissé de 1,9 pour cent à 43 903,87, la petite capitalisation a perdu 1,1 pour cent à 30 136,04, et l'Italie croissance était dans le rouge de 0,7 pour cent à 9 647,18.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,4 %, le CAC 40 de Paris a perdu 0,9 % et le DAX 40 de Francfort a baissé de 1,4 %.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Iveco a clôturé en tête avec un gain de 16 % après que le conseil d'administration a approuvé les états financiers pour 2022, qui ont clôturé avec un bénéfice net ajusté de 225 millions d'euros et une augmentation de 85 millions d'euros par rapport à 2021. Le bénéfice net consolidé s'élève à 159 millions d'EUR, soit une augmentation de 83 millions d'EUR.

"Cela exclut principalement l'impact négatif lié à nos activités en Russie et en Ukraine, en raison de la dépréciation de certains éléments d'actif, les coûts liés à la scission de l'activité du groupe Iveco, l'impact négatif de la première adoption de la comptabilité de l'hyperinflation en Turquie et le produit de la phase finale de la restructuration des coentreprises chinoises", élude la note publiée.

Les revenus consolidés se sont élevés à 14,35 milliards d'EUR, soit une hausse de 14 %.

Le conseil d'administration d'Enel - dans le vert à hauteur de 1,3 % - s'est réuni hier sous la présidence de Michele Crisostomo pour examiner ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2022, où il a fait état d'un chiffre d'affaires de 140,5 milliards d'euros, en hausse de 54,8 milliards d'euros, soit 64 % en glissement annuel.

Unipol a clôturé dans le rouge de 0,6 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 866 millions d'euros, contre 796 millions d'euros un an plus tôt.

Déduction faite des éléments exceptionnels qui ont caractérisé les résultats de 2021 et 2022, dont l'attribution d'un fonds de solidarité pour la retraite anticipée d'environ 900 employés comptabilisée au dernier trimestre, le résultat net normalisé de 2022 de 797 millions d'euros est nettement supérieur au résultat normalisé de 2021 de 514 millions d'euros.

Les encaissements en assurance directe, bruts de réassurance externe, ont augmenté de 2,4 % en glissement annuel pour atteindre 13,65 milliards d'euros, contre 13,33 milliards d'euros un an plus tôt.

Banca Generali, quant à elle, a chuté de 2,4 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'exercice 2022 avec un bénéfice net consolidé de 213,0 millions d'euros, soit une baisse de 34 % par rapport aux 323,1 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le conseil d'administration annonce également qu'il soumettra une proposition de distribution de dividendes de 192,8 millions d'euros, soit 1,65 euro par action, ce qui correspond à une distribution totale d'environ 91 % du bénéfice consolidé pour l'exercice 2022.

Sur le segment des cadets, le conseil d'administration de illimity Bank - dans le rouge de 8,1% - a approuvé les résultats du groupe au 31 décembre 2022, qui clôturent avec un bénéfice net de 75,3 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport au 31 décembre 2021.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 100,9 millions d'euros.

Webuild termine l'année en baisse de 1,6 pour cent, après avoir annoncé mercredi qu'elle avait obtenu le contrat de 934 millions d'euros pour le contournement ferroviaire de Trente - Lot 3A - par RFI - Rete Ferroviaria Italiana dans le cadre d'un consortium.

Le consortium est dirigé par le groupe Webuild - 55% de parts totales - et concevra et construira environ 13 kilomètres de nouvelle ligne ferroviaire, presque entièrement souterraine, dans le cadre du quadruplement à grande vitesse Fortezza-Vérone du tunnel de base du Brenner.

UnipolSai a perdu 2,8 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net consolidé de 651 millions d'euros, contre 723 millions d'euros un an plus tôt.

Déduction faite des éléments exceptionnels qui ont caractérisé les résultats de 2021 et 2022, dont l'attribution d'un fonds de solidarité pour la retraite anticipée d'environ 900 employés comptabilisée au dernier trimestre, le résultat net normalisé de 2022 de 789 millions d'euros est nettement supérieur au résultat normalisé de 2021 de 596 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, le financement de l'assurance directe, brut de réassurance externe, s'élevait à 13,65 milliards d'euros, soit une hausse de 2,4 % par rapport aux 13,33 milliards d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.

Banca Ifis a progressé de 1,7 % après l'annonce de ses résultats préliminaires pour 2022, ayant fait état d'un bénéfice net de 141,1 millions d'euros, en hausse de 40 % par rapport aux 100,6 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

Sur les petites capitalisations, le conseil d'administration de Banca Sistema - en baisse de 5,2% - a approuvé vendredi les résultats préliminaires pour 2022, clôturant avec un bénéfice net de 22,0 millions d'euros contre 23,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

BasicNet clôture à plat à 5,60 euros par action, après avoir annoncé vendredi qu'elle a terminé l'année 2022 avec des ventes en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, à 1,27 milliard d'euros, tandis que le revenu consolidé s'est élevé à 386,1 millions d'euros, contre 297,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Sur le plan des bénéfices, l'Ebitda a augmenté de 38 % pour atteindre 60,9 millions d'euros, contre 44,2 millions d'euros l'année précédente, et l'Ebit de 46,1 millions d'euros a augmenté de 46 %, contre 31,6 millions d'euros l'année précédente.

Banca Profilo a chuté de 2,7 %, après avoir annoncé vendredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 11,1 millions d'euros, soit une baisse de 5,0 % ou 600 000 euros en glissement annuel.

Toutefois, ce chiffre serait en hausse de 1,7 million d'euros, soit 18 %, par rapport à l'année précédente s'il était net des gains non récurrents liés à la vente de la filiale suisse en 2021.

Les dépôts de la clientèle, y compris les dépôts fiduciaires nets, s'élèvent à 5,6 milliards d'euros, soit une baisse de 3,7 % par rapport aux 5,9 milliards d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.

Parmi les PME, le groupe DBA - dans le vert à hauteur de 1,3 % - a annoncé vendredi que sa filiale slovène Unistar LC doo a obtenu un contrat du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l'Égalité des chances de Slovénie pour fournir et mettre en œuvre une infrastructure informatique.

Le contrat, signé vendredi à Ljubljana, prévoit la fourniture et la mise en œuvre d'un système serveur Lenovo ThinkSystem ST650 V2 pour une valeur totale de 732 976,00 EUR. Les marges prévues sont conformes aux performances spécifiques et caractéristiques du domaine d'activité stratégique TIC slovène.

Illa a fait le pire de tous, cédant 20 %, tandis que Frendy Energy est sorti vainqueur, avec une hausse d'environ 14 %.

À New York, au plus fort de la journée de vendredi, le Dow était dans le vert de 0,2 %, le Nasdaq a cédé 0,7 % et le S&P 500 était en baisse de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0677 contre USD1.07545 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, vaut 1,2073 USD contre 1,2153 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 86,39 USD par baril, contre 84,03 USD par baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 869,25 USD l'once, contre 1 872,08 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 0830 HEC vient l'inflation suisse.

A 1445 CET, c'est le tour du compte courant allemand non corrigé des variations saisonnières.

A 1700 CET, les prévisions d'inflation des consommateurs américains sont attendues.

Parmi les sociétés cotées sur Piazza Affari, les résultats de AbitareIn, Farmacosmo, Imprendiroma, Spindox et Svas Biosana seront publiés.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

