Mib dans le vert ; Maire atteint son plus haut niveau sur 52 semaines

(Alliance News) - L'indice FTSE Mib a clôturé en hausse lundi, fixant la barre à 27 400 points. Les salles de marché ont ignoré les craintes d'un resserrement de la politique monétaire par la Fed, tandis que les nouvelles données de la zone euro attendues cette semaine devraient fournir des indices sur les plans de la BCE.

Sur le front des données nationales, les nouvelles données de l'Istat ont montré que la confiance des consommateurs et des entreprises était à des niveaux élevés en février. Dans le détail, l'indicateur est passé de 100,9 en janvier à 104,0, tandis que l'indice composite de la confiance des entreprises est resté inchangé à 109,1 par rapport au mois précédent.

"Parmi les séries composant l'indice de confiance des consommateurs, les opinions sur la situation économique générale s'améliorent nettement, tandis que des signaux contrastés émergent des variables se référant à la situation économique des ménages", explique l'Istat dans une note.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 1,7 % à 27 444,31, la Mid-Cap de 1,2 % à 44 881,64, la Small-Cap de 1,1 % à 30 225,17 et l'Italy Growth de 0,9 % à 9 627,19.

En Europe, le CAC 40 de Paris a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres avec une hausse de 0,7 pour cent et le DAX 40 de Francfort avec une hausse de 1,1 pour cent.

Sur la liste principale de la Piazza Affari presque entièrement teintée de vert, c'est UniCredit qui a donné le ton, avec une hausse de 4,6 %. Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, "des rumeurs de presse ont relancé aujourd'hui l'hypothèse d'une alliance plus étroite avec Nexi, même s'il ne faut pas oublier que le géant des systèmes de paiement travaille avec de nombreuses banques, ce qui exige une certaine indépendance".

La banque de Piazza Gae Aulenti, qui a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 5,2 milliards d'euros - en hausse de 48% par rapport à 2021 - et des revenus nets de 18,4 milliards d'euros, en hausse de 13%, est également sous l'attention du marché et des actionnaires pour la question de la rémunération de son PDG. Andrea Orcel devrait passer de 7,5 millions d'euros à plus de 10 millions d'euros, soit une augmentation de plus d'un tiers.

Iveco a clôturé avec une avance de 2,6 % à 8,97 EUR. A noter que Citadel Advisors a relevé jeudi sa position courte sur le titre à 0,71% contre 0,63%.

Nexi a quant à lui progressé de 2,4 %, les résultats devant être publiés la semaine prochaine.

Après les résultats, Pirelli est dans le vert de 2,4 %. Les revenus en 2022 étaient de 6,62 milliards d'euros, au-dessus de l'objectif de 6,5 milliards d'euros et en hausse de 24 % par rapport à 2021, où ils étaient de 5,33 milliards d'euros. Le bénéfice net en 2022 était de 435,9 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport aux 321,6 millions d'euros de 2021.

Parmi les valeurs baissières, Saipem a perdu 0,7 %, ce qui a placé le cours à 1,47 EUR avant les résultats qui seront publiés mardi matin.

Sur le segment cadet, Brembo a progressé de 6,7 %, clôturant pour la troisième séance consécutive du côté haussier.

Les valeurs bancaires se sont également bien comportées dans cette liste. La Banca popolare di Sondrio a gagné 3,1 %, tandis que l'action Banca Monte dei Paschi s'est appréciée de 2,8 %.

Anima Holding a gagné 0,9%, après avoir annoncé qu'elle avait signé un contrat contraignant pour acquérir une participation de 80% dans Castello SGR, une société leader dans la promotion et la gestion de produits d'investissement alternatifs, principalement immobiliers, basée à Milan. La contre-valeur est de 60 millions d'euros, qui seront payés entièrement en espèces.

Maire Tecninomt a progressé de 2,9 pour cent, atteignant un nouveau sommet sur 52 semaines de 3,86 EUR pour clôturer à 3,85 EUR.

doValue a cédé 0,1 pour cent après avoir annoncé jeudi ses principaux résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net, y compris les éléments non récurrents, de 16,5 millions d'euros, contre 23,7 millions d'euros pour la même période en 2021, et chutant de plus de 30 pour cent.

Dans le segment des petites capitalisations, Esprinet a progressé de 6,7 pour cent. La société a déclaré avoir terminé l'année 2022 avec des revenus provenant de contrats clients à 4,68 milliards d'euros, globalement en ligne avec le résultat de l'année précédente. La marge commerciale brute s'est élevée à 243,8 millions d'euros, en hausse de 5 % par rapport à 2021, où elle était de 232,9 millions d'euros, "essentiellement en raison de l'augmentation de la marge en pourcentage - à 5,20 % en 2022, contre 4,96 % l'année précédente - en raison de l'incidence plus élevée des catégories de produits à forte marge, qui, conformément à la stratégie du groupe, augmentent leur poids sur les revenus à 42 %, contre 38 % en 2021", a déclaré la petite capitalisation.

KME Group, quant à lui, s'est redressé de 6,4 pour cent, dans le sillage du vert de la session précédente, bien qu'avec un timide 0,6 pour cent.

Netweek a gagné 2,0 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'il élargissait la couverture éditoriale du groupe dans le segment des stations de télévision locales. Le mois de janvier dernier a vu le lancement de TVdA en Vallée d'Aoste sur le canal numérique terrestre 15. Un nouveau diffuseur régional généraliste avec un label Netweek, riche en nouvelles locales, météo et webcams, une couverture approfondie des secteurs de l'automobile, du tourisme et de la cuisine, et beaucoup d'espace dédié au divertissement et à la culture locale", a expliqué la société dans une note.

Parmi les diverses notes négatives, Bioera a chuté de 4,2 pour cent à 0,23 EUR, après le rouge de 4,0 pour cent de vendredi.

Parmi les PME, High Quality Food a clôturé en hausse de 9,3 %, après le vert de 1,9 % de vendredi.

Officina Stellare a bondi de 20 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat avec Argotec pour fournir le premier lot d'une série de télescopes spatiaux destinés à la mission d'observation de la Terre multispectrale et à haute résolution qui composera la constellation de satellites italiens "Iride", d'une valeur d'environ 3,3 millions d'euros.

Digital Value progresse avec un plus 5,8% après avoir approuvé vendredi le lancement du projet de cotation des actions de la société sur Euronext Milan, le marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana Spa qui s'adresse aux sociétés à moyenne et grande capitalisation. Le projet sera soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 5 avril 2023 sur première convocation et le 6 avril 2023 sur seconde convocation.

Imvest, quant à elle, a chuté de 3,3 %. Il convient de noter que l'action, depuis le début de l'année, était en hausse de plus de 30 %.

Omer a cédé 3,5 %, après avoir examiné les chiffres préliminaires consolidés au 31 décembre 2022 faisant état d'une valeur de production de 63 millions d'euros, en hausse d'environ 10 % par rapport aux 57,1 millions d'euros consolidés en 2021. Cette évolution, a expliqué la société, "est attribuable à la fois à l'augmentation des provisions de production des projets en cours, et pour lesquels les révisions de prix connexes résultant des formules contractuelles ont été prises en compte, et au démarrage de certains nouveaux projets de production au cours de l'année".

Le conseil d'administration de MeglioQuesto - en baisse de 4,4 pour cent - a examiné jeudi soir les principales données opérationnelles et financières consolidées et pro-forma au 31 décembre, avec une valeur de production comprise entre 78,0 et 81,0 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres de pas moins de 20 pour cent par rapport au chiffre de 62,5 millions d'euros pour 2021.

À New York vendredi, le Dow était dans le vert de 0,2 pour cent, le Nasdaq a augmenté de 0,8 pour cent et le S&P 500 a progressé de 0,5 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0593 USD contre 1,0546 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2024 USD contre 1,1946 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent vaut 82,65 USD le baril contre 82,08 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 815,51 USD l'once contre 1 817,45 USD l'once à la clôture vendredi.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, la production industrielle du Japon est attendue à 0050 CET tandis qu'à 0800 CET, ce sera le tour de l'indice des prix à la production de l'Allemagne. A 1000 CET, en provenance d'Italie, place sera faite aux données des ventes industrielles italiennes et à la balance commerciale hors UE.

Depuis les États-Unis, à 1430 CET, les yeux sur la balance commerciale des biens uniquement tandis qu'à 2230 CET, ce sera le tour des stocks pétroliers hebdomadaires.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Intesa Sanpolo, Jonix, Moncler, Omer et 4AIM Sicaf sont attendus.

