Iveric Bio annonce une analyse post-hoc de l'essai clinique GATHER1 de Zimura® lors de la réunion de l'American Society of Retina Specialists (Société américaine des spécialistes de la rétine)

IVERIC bio, Inc. a annoncé que dans une analyse post-hoc de l'essai clinique GATHER1, Zimura a montré une réduction de la croissance des lésions d'atrophie géographique, par rapport au traitement simulé, sur toutes les distances du point central fovéal. L'analyse a été présentée par David R. Lally, MD, directeur de l'Institut de recherche sur la rétine chez New England Retina Consultants, lors de la réunion annuelle de l'American Society of Retina Specialists à New York, New York. L'analyse a révélé qu'environ 84 % des patients présentaient des lésions à moins de 500 microns du point central fovéal au départ et qu'environ 28 % des patients présentaient des lésions à moins de 100 microns du point central fovéal au départ. Ces résultats étaient généralement équilibrés dans toutes les branches de traitement et leurs groupes témoins fictifs correspondants dans l'essai. Les graphiques d'accompagnement résument les résultats de cette analyse post-hoc. Les événements indésirables oculaires les plus fréquemment rapportés étaient liés à la procédure d'injection. Aucun événement indésirable lié au médicament, comme une inflammation ou une endophtalmie, n'a été signalé dans l'étude GATHER1. Aucune analyse de sécurité supplémentaire n'a été effectuée dans le cadre de cette analyse post-hoc.