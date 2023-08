IVERIC bio, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte et le développement de traitements pour les maladies de la rétine dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son principal actif est son produit candidat en phase clinique, l'avacincaptad pegol, également appelé ACP ou Zimura, un inhibiteur du complément C5. Zimura cible des maladies telles que l'atrophie géographique (GA), la dégénérescence maculaire liée à l'âge intermédiaire (AMD) et la maladie autosomique récessive de Stargardt (STGD1). Outre l'ACP, la société développe également son produit candidat préclinique, l'IC-500, un inhibiteur de la protéine sérine peptidase 1 (HtrA1) à haute température pour l'AG secondaire à la DMLA et potentiellement pour d'autres maladies rétiniennes liées à l'âge. Son portefeuille comprend également plusieurs programmes de recherche en cours sur la thérapie génique, chacun d'entre eux utilisant le virus adéno-associé (AAV) pour l'administration de gènes. Ces programmes de thérapie génique par AAV ciblent les maladies rétiniennes héréditaires orphelines.

