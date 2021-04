Communiqué de presse: Le stock de pandémie d'IVF HARTMANN SA favorise la sécurité de l'approvisionnement

IVF HARTMANN SA, principal fabricant suisse de biens de consommation médicaux, souhaite offrir à ses clients une sécurité supplémentaire : Afin de garantir à tout moment une demande de matériel de protection médicale, même exceptionnellement élevée, sans retard de livraison, ils peuvent désormais constituer un stock de pandémie chez IVF HARTMANN. Celle-ci est gérée par IVF HARTMANN SA et garde toujours en stock les articles nécessaires dans les quantités adéquates. Si nécessaire, les produits peuvent être obtenus à tout moment.

De nombreux avantages pour les clientsIVF HARTMANN SA se charge de l'entreposage des marchandises de manière professionnelle et sûre, de sorte que la qualité des produits est garantie en tout temps. La manutention et la conservation sont assurées : les clients ne risquent pas de voir les marchandises arriver à expiration et évitent donc ainsi les coûts de l'élimination adéquate des produits périmés. De plus, ils n'ont pas besoin d'espace de stockage supplémentaire. La facturation mensuelle d'easySecure est basée sur un prix uniforme par palette et par an. Les produits, en revanche, ne sont payés qu'une fois achetés, ce qui signifie qu'aucun capital supplémentaire n'est immobilisé.

La numérisation pour une vérifiabilité encore meilleureLe client peut voir directement dans son interface utilisateur sur la plateforme client numérique HARTMANN easy quels produits sont disponibles dans son stock de pandémie et dans quelles quantités. La numérisation facilite ainsi encore davantage la gestion des stocks.

En savoir plus:

ivfh.ch/easysecure-fr

www.ivf.hartmann.info/

Contact médiaIVF HARTMANN SA

Nicole Furer

Marketing Manager

Tel. +41 52 674 35 72

Mob. +41 79 175 30 60

Mail ivf.medien@hartmann.info



À propos du GROUPE IFV HARTMANN : 'Helps. Cares. Protects.' Le GROUPE IVF HARTMANN, dont le siège est à Neuhausen am Rheinfall, est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine des biens de consommation médicaux. Il fait partie du GROUPE HARTMANN international, dont le siège est à Heidenheim, en Allemagne. Son large éventail de produits comprend, entre autres, des produits dans les domaines du traitement des plaies, de la prise en charge de l'incontinence, des fournitures chirurgicales, de la gestion de la désinfection, ainsi que des premiers secours et des concepts de service (solutions). Les clients de la société sont tout aussi divers que ses produits : magasins spécialisés dans le secteur médical, médecins généralistes, hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux ainsi que détaillants de produits alimentaires. Avec ses quelque 350 employés, le GROUPE IVF HARTMANN s'efforce en permanence de générer une valeur ajoutée et d'être pour ses clients un partenaire fiable doté d'un haut niveau d'expertise médicale. En savoir plus : www.ivf.hartmann.info