IVF HARTMANN : ouvre un nouveau centre logistique

Neuhausen, le 8 mars 2021 IVF HARTMANN AG, qui célèbre cette année ses 150 ans d'existence, ouvre un nouvel entrepôt ultra-automatisé doté d'une technologie de pointe sur le site de Neuhausen am Rheinfall. Avec ce nouveau bâtiment, IVF HARTMANN AG poursuit la modernisation et la numérisation de sa logistique.

Après un essai réussi, IVF HARTMANN AG ouvre son centre logistique sur le site de Neuhausen am Rheinfall. Ce centre logistique combine les toutes dernières technologies et des systèmes logistiques sophistiqués. Le haut degré d'automatisation et les courtes voies de transport internes garantissent l'envoi rapide et efficace aux clients, de même qu'une sécurité accrue d'approvisionnement. Cela permet de continuer de satisfaire les exigences de qualité des clients relativement aux marchandises et aux processus de livraison, indique Thomas Mayer, responsable de la logistique chez IVF HARTMANN AG : « Avec la mise en œuvre de ce projet, l'entreprise donne l'exemple : la qualité et la fiabilité des livraisons ainsi que la numérisation des processus sont nos principales priorités. Nous savons que des processus logistiques efficaces sont un facteur concurrentiel décisif pour nos clients. Nous ne souhaitons pas confier cette compétence essentielle à des tiers. C'est pourquoi nous investissons de façon active et rigoureuse dans l'élargissement de cette compétence. »



Un investissement important et stratégique dans la numérisation

Le PDG, Claus Martini, souligne également l'importance d'investir dans la numérisation de tous les processus commerciaux : « Avec le lancement de notre plate-forme numérique multi-fournisseurs HARTMANN easy il y a trois ans et demi et la construction du nouveau centre logistique, nous étendons nos investissements dans des solutions numériques qui ménagent les ressources à tous nos circuits de distribution. » En effet, pour les clients d'IVF HARTMANN AG, la sécurité d'approvisionnement, la rapidité et l'efficacité au quotidien sont essentielles. Le nouveau bâtiment tient compte de ces exigences. L'objectif d'IVF HARTMANN AG est clair : appuyer de façon optimale ses clients dans les tâches administratives et logistiques pour que le personnel médical puisse de nouveau se concentrer sur ses tâches essentielles.



Une exploitation optimale de l'espace grâce à une technologie ultramoderne

Le centre logistique combine sur deux niveaux des technologies ultramodernes associées à des processus éprouvés. La construction à deux niveaux permet à IVF HARTMANN d'améliorer l'efficience de ses processus logistiques et d'exploiter au mieux le volume disponible. Les espaces d'entreposage et de préparation de commandes sont placés directement l'un au-dessus de l'autre et permettent ainsi d'éviter les pertes de temps causées par la complexité des transports internes. Cette solution efficace et économique permet une automatisation intégrale des procédures auparavant manuelles d'entrée/sortie de stock et de préparation de commandes de marchandises ainsi que du flux de matériel. IVF HARTMANN AG est ainsi en mesure de satisfaire les besoins d'expédition rapide à ses clients. L'entreprise a ici misé sur le concept de Dematic, la combinaison d'un entrepôt à tablettes avec système Multishuttle et d'un espace de préparation de commandes avec système « Pick-to-Light ». Bernd Deny, chef de l'exploitation chez IVF HARTMANN AG, indique à ce propos : « Grâce à cet investissement, nous avons non seulement adapté notre capacité logistique à l'augmentation de notre volume de ventes, mais nous nous engageons aussi sciemment sur le site de Neuhausen, où presque toutes les activités logistiques convergeront à l'avenir. »



Le regard tourné vers l'avenir

Avec l'ouverture de ce grand projet prévu de longue date l'année du 150e anniversaire d'IVF HARTMANN AG, l'entreprise prouve qu'elle possède une grande force d'innovation. « Notre stratégie consistant à investir dans un entrepôt ultramoderne sur le site suisse afin de pouvoir continuer à garantir la fiabilité et la qualité des livraisons s'avère être la bonne, surtout dans l'environnement difficile lié au coronavirus », commente Claus Martini. Même après 150 ans de présence sur le marché des consommables médicaux, l'entreprise traditionnelle montre qu'elle est en constante évolution afin de répondre aux besoins changeants de ses clients.

Contact média

IVF HARTMANN AG

Nicole Furer

Victor-von-Bruns-Str. 28

8212 Neuhausen am Rheinfall

Tél.: +41 52 674 31 11

E-Mail

À propos du GROUPE IFV HARTMANN

Le GROUPE IVF HARTMANN, dont le siège est à Neuhausen am Rheinfall, est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine des biens de consommation médicaux. Il fait partie du GROUPE HARTMANN international, dont le siège est à Heidenheim, en Allemagne. Son large éventail de produits comprend, entre autres, des produits dans les domaines du traitement des plaies, de la prise en charge de l'incontinence, des fournitures chirurgicales, de la gestion de la désinfection, ainsi que des premiers secours et des concepts de service (solutions). Les clients de la société sont tout aussi divers que ses produits : magasins spécialisés dans le secteur médical, médecins généralistes, hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux ainsi que détaillants de produits alimentaires. Avec ses quelque 350 employés, le GROUPE FIV HARTMANN s'efforce en permanence de générer une valeur ajoutée et d'être pour ses clients un partenaire fiable doté d'un haut niveau d'expertise médicale.

