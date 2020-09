IVF Hartmann a vu la pandémie doper ses ventes et résultats semestriels

Zurich (awp) - IVF Hartmann a bouclé les six premiers mois de 2020 sur des recettes et des bénéfices en nette hausse. Les ventes de produits désinfectants, gants médicaux, vêtements de protection, dopées par la pandémie, ont permis de surcompenser la baisse des recettes dans les autres segments.

Pendant la période sous revue, le chiffre d'affaires a bondi de 27,2% en rythme annuel pour s'établir à 86,6 millions de francs suisses. Au niveau opérationnel (Ebit), le résultat a progressé environ dans les mêmes proportions à un peu plus de 9 millions de francs suisses, alors que la marge afférente est restée stable, à 10,4%, précise le groupe schaffhousois mardi dans un communiqué.

Le bénéfice net est ressorti à plus de 7,6 millions de francs suisses, soit 29,9% de mieux qu'à la même période un an plus tôt.

Pour la suite des opérations, la direction de l'entreprise se veut circonspecte à l'heure de formuler des perspectives, en raison de l'incertitude du contexte actuel. Toutefois, IVF Hartmann anticipe d'ores et déjà pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires "nettement supérieur" et un résultat "légèrement supérieur" à ceux de 2019.

buc/jh