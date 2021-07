IVF Hartmann anticipe une performance en net repli pour l'année en cours

Zurich (awp) - Le fabricant de consommables médicaux IVF Hartmann a annoncé vendredi anticiper pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel (Ebit) en net repli par rapport à 2020, qui avait vu bondir la demande pour les dispositifs de protection en raison de la pandémie de coronavirus.

La demande a fortement reculé en rythme annuel sur les six premiers mois de l'année, explique le groupe de Suisse orientale dans un communiqué, rappelant qu'un an plus tôt, les ventes avaient explosé avec l'éclatement de la crise sanitaire, différents groupes de clients ayant alors constitué des stocks importants, qui sont toujours en train de se résorber.

IVF Hartmann signale par ailleurs que la pression sur les prix persiste, nombre de clients ayant raboté leur budget en raison de la crise sanitaire, notamment les établissements de retraite et de soins.

Selon des chiffes non audités, les ventes ont reculé de 17,2% en rythme annuel au premier semestre, à 71,7 millions de francs suisses, alors que l'Ebit, sur lequel ont pesé des coûts de restructuration et des effets de change, a été amputé de près de moitié, à 4,7 millions. L'entreprise s'estime "en bonne" voie sur le plan opérationnel et "bien positionnée pour poursuivre une croissance profitable".

