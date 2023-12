IVF HARTMANN Holding AG (IVF) est une société holding basée en Suisse et active dans le domaine des fournitures médicales. La gamme de produits de la société comprend, entre autres, des bandages, des pansements pour rhumatismes, des produits pour bébés, des produits d'hygiène féminine, du coton, des premiers soins, des équipements de diagnostic et des vêtements de protection contre les radiations. Les principaux clients de la Société sont généralement des hôpitaux, des médecins, des centres de chirurgie, des centres de soins, des pharmacies, des drogueries, des grossistes et des centres médicaux d'entreprise. La société propose également des services de conseil, sur site ou en salle de classe, liés à l'utilisation de ses produits. Les activités de la société sont divisées en recherche et développement, logistique de distribution, planification de la production, achat et quatre segments de production : Revêtement ; Produits médicaux ; Bandages élastiques, et Produits d'hygiène. Elle exploite également des filiales situées en Suisse.