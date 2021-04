IVF Hartmann se réorganise et biffe des postes à Neuhausen

Zurich (awp) - Le producteur de fournitures médicales IVF Hartmann se restructure et va transférer une partie de la production de pansements de Neuhausen am Rheinfall (Schaffhouse) vers un autre site du groupe à l'étranger. Entre 30 et 40 postes seront supprimés d'ici 2024.

Le groupe explique dans un communiqué mardi devoir réagir "à la hausse de la pression des coûts de la santé, exacerbée par la pandémie de coronavirus. Les coûts de production élevés dans le traitement des plaies ont un impact de plus en plus négatif sur la compétitivité".

L'entreprise compte externaliser la production des pansements Hydroclean destinée à l'international, qui n'est plus compétitive sur le site de Neuhausen am Rheinfall, vers une autre unité du groupe, dont le lieu n'est pas précisé. L'activité y démarrera au second semestre 2022.

D'autres produits à forte valeur ajoutée seront transférés à des fournisseurs d'ici 2022. Ces mesures entraîneront la suppression de 30 à 40 places de travail à Neuhausen d'ici 2024. Sur ce site, la fabrication de "produits développés et commercialisés localement sera renforcée".

Il est aussi prévu de fabriquer du désinfectant pour les mains avec un partenaire en Suisse, mais pas sur le site schaffhousois.

Les coûts de la restructuration pèseront sur les résultats de 2021. Pour l'ensemble de l'année, IVF Hartmann table sur un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel (Ebit) inférieurs à 2020.

ck/md