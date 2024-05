(Alliance News) - iVision Tech Spa a annoncé lundi qu'elle avait acquis 51% de Teknoema Srl pour un peu plus de 1,0 million d'euros.

Teknoema est une société basée à Rubiera, en Italie, qui conçoit et fabrique des composants et des systèmes depuis plus de 40 ans ; elle est spécialisée dans le marché des services de fabrication électronique et développe des cartes et des équipements électroniques sur mesure.

Grâce à cette transaction, iVision Tech va améliorer et renforcer de manière significative le développement du projet iSee, conformément à ce qui avait été annoncé lors de l'introduction en bourse, qui vise principalement à mettre en œuvre le prototype d'un produit innovant destiné aux personnes malvoyantes.

Les 49% restants du capital de Teknoema resteront entre les mains des deux actionnaires historiques qui continueront à gérer la société, "avec autant de succès et de rentabilité qu'ils l'ont fait jusqu'à présent", explique iVision Tech : Pietro Nesci, fondateur de Teknoema, avec 39,2%, continuera à exercer la fonction de CEO, tandis que Barbara Montanari, avec 9,8%, exercera la fonction d'administrateur délégué pour les opérations. Stefano Fulchir sera président du conseil d'administration.

Stefano Fulchir, CEO d'iVision Tech, a déclaré : "Nous sommes très heureux de cette transaction car elle nous permettra non seulement d'optimiser nos ressources et compétences internes, mais aussi de garantir une protection plus efficace de la technologie intégrée dans le projet iSee, assurant ainsi une plus grande sécurité et fiabilité des solutions que nous offrons. Nous poursuivons donc le chemin de la croissance par lignes externes que nous avions indiqué lors de l'introduction en bourse".

"Comme pour les acquisitions précédentes, celle-ci est également marquée par la collaboration avec les associés fondateurs, qui continueront à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de Teknoema. En particulier, avec Pietro Nesci et Barbara Montanari, nous nous connaissons depuis longtemps et il existe une relation de grande estime mutuelle. Je suis sûr qu'ensemble nous pourrons atteindre des objectifs importants".

L'action d'iVision Tech a clôturé lundi en hausse de 17 %, à 1,87 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.