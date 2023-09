(Alliance News) - iVision Tech Spa a annoncé mardi soir que son conseil d'administration avait examiné et approuvé son rapport financier semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin. Le bénéfice net de la société pour la période s'élève à 100 000 euros, contre une perte d'environ 200 000 euros pour la même période l'année dernière.

iVision Tech a terminé le premier semestre 2023 avec une augmentation de 2% de la valeur de la production par rapport à la même période de l'année précédente, à 4,9 millions d'euros contre 4,8 millions d'euros au 30 juin 2022. Le chiffre d'affaires a également augmenté, passant de 3,3 millions d'euros au 30 juin 2022 à 4,4 millions d'euros.

L'Ebitda a augmenté pour atteindre environ 1,0 million d'euros au premier semestre, contre 300 000 euros au 30 juin 2022. En pourcentage de la valeur de la production, il a également augmenté à 20,0 pour cent contre 6,5 pour cent, en raison "à la fois d'une plus grande efficacité de la production liée aux économies d'échelle en raison de l'augmentation des volumes produits et des marges plus élevées générées par la vente de lunettes", a écrit la société dans la note publiée.

L'EBIT au 30 juin est positif et s'élève à 300 000 euros, contre 200 000 euros au 30 juin 2022, " en ligne avec l'augmentation du chiffre d'affaires ", commente la société.

L'endettement net au 30 juin est de 3,6 millions d'euros, alors qu'il est de 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

iVision Tech a clôturé la séance de mardi à 1,54 EUR par action.

