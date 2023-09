(Alliance News) - iVision Tech Spa a annoncé vendredi qu'elle s'est vu attribuer, par le biais d'une vente concurrentielle, l'unité d'affaires Maison Henry Jullien SAS - basée à Morez à Hauts-de Brienne, France - une marque française historique, haut de gamme et certifiée EPV, spécialisée dans la production de lunettes en or laminé.

Fondée en 1921 et forte de plus de cent ans d'histoire, Henry Jullien se distingue sur le marché international de la lunetterie en ayant développé au fil du temps un savoir-faire incontesté dans la fabrication de montures en or feuilleté.

Vendredi, iVision Tech a clôturé à 1,50 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

