Ivision Tech SpA, ou iVision Tech, est une société italienne spécialisée dans la production de lunettes. La société est active dans la conception et la fabrication de montures de lunettes en acétate et de lunettes de soleil, ainsi que de lunettes combinées (composées de deux parties dans des matériaux différents : faces avant en acétate et branches en métal). En outre, l'entreprise agit en tant que grossiste en collaboration avec des marques internationales du secteur du luxe. iVision Tech exploite un cycle de production intégré allant du dessin à la main et/ou du prototypage en 3D aux étapes finales de l'assemblage et de la finition. La société opère à travers deux divisions. Le segment iVision Eyewear est actif dans la conception, le développement de prototypes, l'industrialisation et la production de masse de lunettes en acétate en utilisant des machines et des logiciels spécialisés. L'unité d'affaires iVision R&D est une division R&D spécifique qui se concentre sur les innovations technologiques. En outre, l'entreprise est engagée dans deux autres activités : la vente de masques médians et de machines à lunettes.