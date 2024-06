(Alliance News) - iVision Tech Spa a annoncé lundi qu'elle a signé un accord de six ans pour la distribution exclusive en Italie des lunettes de marque Henry Jullien avec Filab Srl, une société toscane, basée à Lucques, spécialisée dans la production de lentilles ophtalmiques de haute qualité.

Fondée en 1993, Filab Lenti Italiane est active dans la production et la distribution de lentilles ophtalmiques, avec une capacité de production d'environ 2 500 lentilles par jour et un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros au 31 décembre 2023. Grâce à l'accord signé, Filab distribuera les lunettes de la marque Henry Jullien aux 2 000 opticiens avec lesquels elle travaille.

"Grâce à ses 30 ans d'expérience dans le secteur des verres et à sa recherche continue de matériaux et de processus de production innovants, Filab est en mesure d'offrir à ses clients un confort visuel deccellenza", explique iVision Tech.

L'accord entre iVision Tech et Filab Lenti Italiane fait partie de la stratégie dédiée au développement sur le marché italien de la marque Henry Jullien, acquise en septembre 2023, et constitue une synergie fonctionnelle qui associe l'excellence des montures de classe et de luxe de la marque française aux verres ophtalmiques de qualité supérieure de Filab, entièrement produits en Italie.

Stefano Fulchir, PDG d'iVision Tech, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord car, pour la première fois depuis plus de dix ans, nous serons en mesure de distribuer notre marque Henry Jullien sur le marché italien de manière structurée. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous sommes engagés dans ce cas également sur un chemin basé sur des relations d'estime et de confiance : je suis certain qu'avec Andrea Bernardini, PDG de Filab, et avec le responsable des ventes, Stefano Cazzola, notre marque Henry Jullien obtiendra une plus grande visibilité sur tout le territoire italien".

Andrea Bernardini, PDG de Filab Lenti Italiane, a expliqué : "Nous pensons que ce projet sanctionne une collaboration entrepreneuriale de haut niveau où l'expérience, le professionnalisme et le développement du marché coïncident parfaitement. Notre objectif a toujours été d'offrir des solutions de valeur à nos clients, et ce projet fusionne parfaitement nos idées avec celles de Stefano Fulchir, PDG d'iVision Tech. La haute technologie de nos verres haut de gamme combinée à des montures haut de gamme telles que Henry Jullien, permet à notre client d'offrir des lunettes uniques en termes de qualité et d'excellence des matériaux. L'objectif qui nous lie dans cet accord est de favoriser le développement d'un marché solide en partageant immédiatement les aspects positifs d'une collaboration faite d'estime et de passion pour son travail".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

