IVS Group clôture le premier trimestre avec une forte croissance

(Alliance News) - IVS Group SA a annoncé avoir clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 3,0 millions d'euros, contre 30 000 euros pour la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre s'élève à 183,6 millions d'euros, soit un quasi-doublement par rapport aux 92,2 millions d'euros du premier trimestre 2022, qui n'incluait pas encore les activités entrées dans le groupe en juillet 2022, suite au regroupement avec les groupes Liomatic et Ge.Sa.- Vendomat.

L'Ebitda publié, à 27,1 millions d'euros contre environ 16,0 millions d'euros au 31 mars 2022, est en hausse de 69%. L'Ebitda consolidé ajusté s'élève à 28,1 millions d'euros, en hausse de 65% par rapport aux 17,0 millions d'euros au 31 mars 2022. Les marges d'exploitation des différents secteurs d'activité commencent à refléter les effets bénéfiques attendus du regroupement d'entreprises.

L'Ebit ajusté consolidé a augmenté à 8,7 millions d'euros au 31 mars 2023, contre 2,8 millions d'euros au 31 mars 2022, en raison de l'augmentation de l'Ebitda et malgré l'augmentation également de la dépréciation et de l'amortissement, qui reflète principalement l'allocation à des actifs amortissables spécifiques d'une partie du prix payé et du goodwill résultant du regroupement d'entreprises.

La position financière nette était négative de 402,9 millions d'euros - y compris environ 66,3 millions d'euros provenant des contrats de location et de leasing conformément à la norme IFRS 16 -, une amélioration d'environ 12,2 millions d'euros par rapport aux 415,1 millions d'euros à la fin de 2022, dont 69,4 millions d'euros pour la norme IFRS16.

Au cours du premier trimestre, le groupe IVS a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 26,7 millions d'euros, contre 8,4 millions d'euros au premier trimestre 2022 ; les paiements pour les investissements fixes nets se sont élevés à 13,0 millions d'euros, contre 20,2 millions d'euros un an plus tôt. Le fonds de roulement net a généré environ 2,2 millions d'euros.

