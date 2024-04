(Alliance News) - Mercredi, les marchés boursiers européens - selon le marché à terme - semblent prêts à ouvrir à la hausse, dans le sillage de la reprise des marchés mondiaux grâce à de bons rapports d'entreprises qui poussent les salles de marché du côté de l'achat.

En ce qui concerne la politique monétaire, l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, prévoit une probabilité de 98 % pour une confirmation des taux lors de la réunion de mai dans une fourchette de 525/550 points de base.

La baisse de 25 points de base de l'objectif de 500/525 points de base est donc évaluée à 2 %.

Pour la réunion de juin, les contrats à terme indiquent une probabilité de réduction de 25 points de base de 15 % et de 38 % pour juillet. Pour septembre, la probabilité reste inférieure à 50 %, à 46 %.

Avant l'ouverture, les chiffres du premier trimestre d'Eni ont été publiés, y compris le bénéfice net ajusté à 1,58 milliard d'euros, en baisse d'environ 46%. La société a clôturé le premier trimestre avec une production en hausse de 5 %, mais a fait état d'indicateurs financiers en baisse en raison, en grande partie, de la chute des prix du gaz.

Le bénéfice d'exploitation ajusté pro forma s'est élevé à 4,1 milliards d'euros, contre 5,8 milliards d'euros au premier trimestre 2023.

Ainsi, le FTSE Mib - après avoir clôturé dans le vert de 1,9% à 34 363,75 hier soir - avance de 227,50 points.

En Europe, le CAC 40 de Paris était juste au-dessus du pair, le FTSE 100 de Londres avançait de 40,30 points, et le DAX 40 de Francfort avançait de 71,50 points.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a clôturé dans le vert de 1,6 pour cent à 46 676,46, le Small-Cap a progressé de 1,5 pour cent à 28 331,08, tandis que l'Italie Growth a affiché une hausse de 0,6 pour cent à 8 100,39.

Sur le Mib, la journée de mardi a été marquée par l'essor d'A2A, qui a clôturé avec une avance de 3,7 %, signant ainsi sa cinquième séance haussière consécutive.

De bons achats également pour Amplifon, qui a clôturé en hausse de 1,4 %, dans sa quatrième séance de hausse.

Telecom Italia était également en hausse, de 1,8%, le jour de l'assemblée générale des actionnaires et grâce aux signaux provenant de plusieurs milieux sur l'irréversibilité de la vente du réseau au fonds américain KKR. Par ailleurs, l'assemblée générale de mardi a nommé le nouveau conseil d'administration, composé de neuf membres, qui restera en fonction pour la période de trois ans 2024-2026, c'est-à-dire jusqu'à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2026.

Ont été nommés sur la liste majoritaire Alberta Figari, indiquée comme président, Pietro Labriola, indiqué comme CEO, Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi et Domitilla Benigni.

Recordati - dans le vert de 2,9% - a annoncé lundi avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 607,8 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2023. Le même jour, l'assemblée des actionnaires a approuvé les états financiers pour l'année 2023 et a renouvelé l'autorisation d'acheter et de céder des actions propres pour un nombre maximum de 3,5 millions d'actions pouvant être achetées et pour une dépense potentielle allant jusqu'à 200 millions d'euros.

La seule performance baissière dans le segment a été Tenaris, qui a clôturé en baisse de 0,7 pour cent à 17,53 EUR, marquant la quatrième session d'affilée avec un solde négatif.

Sur le segment des moyennes capitalisations, De'Longhi a ouvert la voie avec une hausse de 6,0 %, suite à la hausse de 1,1 % de la séance précédente.

Sanlorenzo a également progressé de 4,8 %, après une séance de stagnation à la veille de la séance, plaçant le prix à 40,70 par action.

OVS a augmenté de 0,9 %, sur sa quatrième bougie haussière consécutive après de bons chiffres annuels. La société a annoncé jeudi qu'elle a terminé l'exercice clos le 31 janvier 2024 avec un bénéfice net de 52,4 millions d'euros, en hausse par rapport aux 39,6 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration de Piaggio & C. - dans le vert par 0,1% - a confirmé lundi Matteo Colaninno en tant que président exécutif du conseil d'administration et Michele Colaninno en tant qu'administrateur délégué.

Sur une note négative - une nette minorité de la liste - Ferretti a glissé de 3,2%, après le gain de 1,0% avec lequel il a clôturé lundi soir.

Du côté des petites capitalisations, IVS Group a clôturé en hausse de plus de 10 %. Lavazza et IVS Partecipazioni ont annoncé une offre publique d'achat sur IVS Group Spa à 7,15 euros par action, dans le but de retirer la société de la cote. IVS Group a clôturé la séance du 22 avril à 6,44 EUR, pour une capitalisation boursière de 586,8 millions EUR. L'offre représente une prime de 11 % par rapport au cours du 19 avril, dernier jour de cotation avant l'annonce, et de 19 % par rapport à la moyenne arithmétique pondérée des cours des six derniers mois. En réponse, l'action a augmenté de 11 % à la bourse italienne, à 7,12 euros.

CSP International - en hausse de 2,9 % - a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 100 000 euros, contre 500 000 euros au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires pour la période s'est établi à 91,6 millions d'euros, contre 94,2 millions d'euros en 2022.

Tessellis - dans le vert par 1,7 pour cent - a annoncé vendredi qu'elle avait reçu une notification de Jefferies Financial Group Inc. en rapport avec l'acquisition de la participation de contrôle indirecte. Plus précisément, Jefferies Financial Group a notifié à la société l'acquisition de la majorité des droits de vote d'Opnet - qui détient 59,26 % du capital social de Tessellis - par l'intermédiaire de sa filiale BEI Italia Wireless, à la suite de la conversion des actions préférentielles convertibles en actions ordinaires, détenues par BEI Italia Wireless dans Opnet.

AlgoWatt, d'autre part, a baissé de 2,3 pour cent, suite à la baisse de la veille qui s'est terminée avec moins 0,4 pour cent.

Parmi les PME, Ecosuntek a progressé de 8,3 %, clôturant sa troisième séance consécutive avec une bougie haussière.

Altea Green Power a avancé de 5,0%, suite à un gain de 1,0% la veille de la session.

Redelfi - dans le vert de 8,0% - a annoncé lundi qu'il avait signé, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Redelfi Corporation, des accords d'exploitation avec Elio Energy Group, un développeur américain déjà partenaire de BESS Power Corporation, pour le développement de 2,4 GW supplémentaires de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie aux États-Unis. Le nouveau pipeline sera développé par la nouvelle société enregistrée aux États-Unis, Redelio Renewables, dans laquelle Redelfi Corp. et Elio Group détiennent respectivement une participation de 50 %.

Bellini a chuté de 2,3 %, prenant ses bénéfices après quatre séances de hausse.

Prismi, d'autre part, a chuté de 2,9 % après avoir annoncé une perte nette de 11,3 millions d'euros en 2023, contre une perte nette de 10,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. La valeur de la production s'est établie à 18,3 millions d'euros pour la période, contre 20,9 millions d'euros en 2022.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,7 % au cours de la nuit européenne, le S&P de 1,2 % et le Nasdaq de 1,6 %.

En Asie, le Hang Seng a progressé de 2,1 %, le Shanghai Composite de 0,5 % et le Nikkei de 2,4 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0697 USD contre 1,0702 USD mardi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2445 USD contre 1,2442 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 88,49 USD le baril contre 87,54 USD le baril mardi soir et l'or se négocie à 2 328,03 USD l'once contre 2 320,74 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend à 1000 CEST l'indice de confiance des entreprises et des consommateurs en Italie, tandis qu'en Allemagne, les attentes des entreprises et l'indice IFO des affaires sont attendus.

A 1110 CEST, une vente aux enchères d'obligations à six mois est prévue en Italie.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, à 1430 CEST, les rapports sur les prêts hypothécaires et les biens durables sont attendus, tandis qu'à 1630 CEST, ce sera le tour du rapport de l'EIA sur les raffineries. Une vente aux enchères d'obligations du Trésor à cinq ans est prévue à 19h00 CEST.

Dans le calendrier des entreprises, les résultats trimestriels de Moncler et Maire Tecnimont sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.