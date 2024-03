IVS group SA est un opérateur de services alimentaires basé au Luxembourg en Italie. Les activités principales de la société sont les services administratifs et la vente de nourriture, de boissons et de marchandises par le biais de distributeurs automatiques. Elle fournit des services, sur la base de contrats d'achat pluriannuels, à des clients privés, publics et des lieux de déplacement, pour l'installation, l'entretien et la recharge de distributeurs automatiques. Son portefeuille de produits comprend des distributeurs automatiques de taille moyenne et de grande taille, subdivisés en fonction des catégories de produits, tels que les distributeurs automatiques de boissons chaudes et les distributeurs automatiques de mélanges, ainsi que les petites machines semi-automatiques et les machines à café de table. Au 31 décembre 2011, elle opérait à travers de nombreuses filiales situées en Italie, en France et en Espagne, entre autres, telles que CSH Srl.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire