La société de location de bureaux IWG Plc envisage de transférer sa cotation de Londres à New York, a déclaré mercredi son PDG Mark Dixon, un jour après que la société a confirmé qu'elle envisageait de changer sa monnaie de présentation en dollars.

"Nous ne sommes pas confrontés à des difficultés à Londres. C'est le fait que plus de la moitié de nos activités sont basées aux Etats-Unis et que plus de la moitié de nos bénéfices sont réalisés", a déclaré M. Dixon à Reuters.

"Le conseil d'administration envisage, en temps voulu, une éventuelle réinscription à la cote si New York est un lieu plus approprié, car la pondération s'est tellement déplacée vers les États-Unis... et l'essentiel de nos activités s'y déroule", a ajouté M. Dixon.

Si le départ d'IWG de la Bourse de Londres devait se produire, il s'agirait d'une autre sortie très médiatisée du marché londonien.

Le fournisseur de produits de plomberie Ferguson a transféré sa cotation principale à New York l'année dernière, tandis que CRH, le plus grand fournisseur mondial de matériaux de construction, devrait faire de même le mois prochain.

IWG, qui possède plus de 4 000 sites de travail dans plus de 120 pays, a déclaré qu'elle avait entamé un examen de sa monnaie de présentation et des implications potentielles du passage aux normes comptables américaines.

Le Times avait d'abord rapporté qu'IWG envisageait une cotation à New York. (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)