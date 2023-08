(Alliance News) - IWG PLC a annoncé mardi un chiffre d'affaires semestriel "record", aidé par les progrès de sa plateforme de travail hybride Worka.

Le chiffre d'affaires pour les six mois se terminant le 30 juin a augmenté de 15%, passant de 1,29 milliard de livres sterling l'année précédente à 1,48 milliard de livres sterling. Le chiffre d'affaires de l'ensemble du système, qui comprend les franchises, les centres gérés et les partenaires en joint-venture, a augmenté de 16 % pour atteindre 1,68 milliard de livres sterling.

"Nous continuons à croître comme prévu, ce qui a permis à IWG d'enregistrer une période record, avec le chiffre d'affaires le plus élevé jamais réalisé en plus de 30 ans d'existence", a déclaré Mark Dixon, directeur général d'IWG.

Par division, c'est Worka qui a enregistré la plus forte croissance. Le chiffre d'affaires a augmenté de 32 % pour atteindre 153 millions de livres sterling, contre 115 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de 48 %, passant de 131 millions de livres sterling à 198 millions de livres sterling, ce qui, selon IWG, s'explique par l'augmentation des recettes et la discipline appliquée en matière de coûts.

La perte avant impôts est restée stable à 70 millions de livres sterling, mais le bénéfice d'exploitation a plus que doublé pour atteindre 94 millions de livres sterling, contre 37 millions de livres sterling l'année précédente.

"Au cours du premier semestre, nous avons accéléré notre stratégie de croissance à la lumière du capital, ce qui nous a permis de capitaliser sur le nombre croissant d'investisseurs immobiliers cherchant à maximiser leurs rendements en s'associant à IWG. En fait, nous avons signé presque autant d'accords au cours du premier semestre 2023 que pendant toute l'année 2022", a déclaré le PDG Dixon.

"Nous continuons d'être bien placés pour générer davantage de revenus, une croissance rentable et une réduction de l'effet de levier, car de plus en plus d'entreprises adoptent définitivement le travail hybride comme leur modèle préféré, IWG devant en être le plus grand bénéficiaire."

IWG n'a pas déclaré de dividende intérimaire, inchangé par rapport à l'année précédente, indiquant qu'il se concentrait sur "la production de flux de trésorerie pour réduire la dette nette".

"Les futurs paiements de dividendes restent en suspens, avec l'intention de revoir le retour à notre politique de dividendes progressifs le cas échéant", a expliqué l'entreprise.

IWG a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient "prudemment optimistes", qu'elle n'avait pas modifié ses prévisions pour l'Ebitda ajusté de l'ensemble de l'année et que la dette nette continuait à diminuer au cours de l'année.

"Nous entamons le second semestre de l'année avec une bonne dynamique. L'avenir d'IWG et de toutes ses parties prenantes reste prometteur, car nous continuons à développer notre clientèle, notre réseau mondial et notre portefeuille de sites et de marques de premier ordre", a déclaré M. Dixon, président-directeur général.

En outre, la société a entamé une révision de sa monnaie de référence, la plupart de ses revenus étant libellés en dollars ou liés au dollar. Elle étudie également les "implications potentielles d'une présentation des comptes selon les GAAP américains plutôt que selon les IFRS, quel que soit le lieu de cotation".

Les actions d'IWG étaient en hausse de 0,5 % à 150,75 pence à Londres mardi matin.

