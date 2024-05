IWG Plc est une société d'espaces de travail basée à Jersey. La société opère sous les marques Regus, Regus Express, Spaces, Signature, Kora et Open Office et fournit un réseau mondial de lieux de travail pour tous les types d'entreprises, des travailleurs à domicile aux sociétés. L'entreprise se concentre à la fois sur des sites uniques et des réseaux nationaux intégrés et fournit également des services de vente et de gestion. L'entreprise est présente dans le monde entier.

Secteur Services immobiliers