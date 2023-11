IWG - International Workplace Group plc est le 1er exploitant européen de centres d'affaires. Le groupe propose à travers ces centres des stations de travail et des salles de conférence avec différents services (notamment services de vidéoconférence, de télécommunications, de connexion à Internet, de réception et de secrétariat). A fin 2019, IWG - International Workplace Group plc exploite un réseau de 3 388 centres d'affaires dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (16,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (25,8%), Amériques (44,8%), Asie-Pacifique (13%) et autres (0,3%).

Secteur Services immobiliers