Le rival de WeWork, IWG, reste prudent sur 2023 malgré un chiffre d'affaires record au premier trimestre

Cette mise à jour intervient en un temps utile où les sociétés immobilières axées sur les bureaux luttent contre une chute brutale des valorisations et où les locataires réévaluent leurs besoins immobiliers dans le sillage de perspectives économiques moroses.

Des sociétés telles qu'IWG ont toutefois essayé de tirer parti de l'augmentation de la demande d'espaces flexibles, en particulier dans les zones suburbaines, car les entreprises adoptent de plus en plus des modèles de travail hybrides à la suite de la pandémie de coronavirus et réduisent leurs investissements immobiliers dans les villes.

IWG a déclaré qu'il était convaincu que le bénéfice de base resterait conforme aux attentes de la direction, et que la dette nette diminuerait au cours de l'année.

Le groupe a déclaré que son crédit-relais sans recours, dont le solde initial était de 330 millions de livres (412,1 millions de dollars) lors de l'acquisition de The Instant Group, avait été ramené à 199 millions de livres.

Il a ajouté qu'il évaluait les options de refinancement ou de remboursement du solde de cette dette avant son échéance en septembre.

Le propriétaire des marques Regus et Spaces, coté à Londres, a déclaré que son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mars avait augmenté de 25 % pour atteindre 760 millions de livres, la fermeté des prix et les mesures de réduction des coûts ayant compensé les pressions inflationnistes.

(1 $ = 0,8008 livre)