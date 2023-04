Ixico élargit le consortium de Huntington avec des contrats d'une valeur de 1 million de GBP

(Alliance News) - Ixico PLC a déclaré lundi avoir décroché des contrats supplémentaires d'une valeur de 1 million de livres sterling pour étendre son consortium sur la maladie de Huntington.

Ixico est une société d'analyse de précision basée à Londres qui fournit des informations sur les neurosciences afin de contribuer à l'avancement des thérapies expérimentales pour les maladies neurologiques telles que la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques.

Les contrats supplémentaires soutiennent l'achèvement de l'analyse rétrospective de plus de 6 000 ensembles de données d'imagerie de la maladie de Huntington par le biais du Consortium d'harmonisation de l'imagerie de la maladie de Huntington, annoncé précédemment en septembre.

La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative héréditaire rare qui provoque la dégradation progressive des cellules nerveuses du cerveau, affectant les mouvements, l'humeur et les capacités de réflexion. Il n'existe actuellement aucun traitement modificateur de la maladie qui soit approuvé, ni aucune intervention qui ralentisse la progression de la maladie.

Une contribution financière supplémentaire a été décrochée auprès de deux partenaires, l'un étant un nouveau membre du consortium et l'autre un membre existant du consortium, ce qui permettra d'achever le projet d'ici juin 2025.

Ixico a déclaré qu'il restait ouvert à l'adhésion de nouveaux partenaires au consortium, afin de bénéficier des travaux réalisés jusqu'à présent et d'accélérer encore l'achèvement du projet.

"Le consortium HD-IH travaille au développement de nouvelles normes pour l'imagerie en HD par l'analyse et l'interprétation d'ensembles de données d'imagerie HD existants. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de donner un nouvel élan au consortium et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires actuels et nouveaux pour développer de nouveaux outils d'imagerie qui permettront de concevoir des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer plus efficaces", a déclaré Giulio Cerroni, président-directeur général de la société.

"Le développement de nouvelles normes d'imagerie dans ce consortium renforce la position d'IXICO en tant que leader de l'analyse de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de son portefeuille plus large d'outils analytiques de pointe pour soutenir les essais cliniques sur les maladies neurologiques".

Les actions d'Ixico étaient en hausse de 5,7 % à 22,46 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

