LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les actions de Versarien chutent suite à la démission du PDG

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Ixico PLC, en hausse de 5,4% à 24,25 pence, fourchette de 12 mois 22,1p-45p. La société d'analyse de précision a remporté un contrat d'une valeur de 700 000 GBP auprès d'une société de biotechnologie et d'un nouveau client, pour fournir des services d'imagerie IRM dans le cadre d'un essai de traitement de la démence. La société indique qu'elle fournira des services pour la sélection des patients et l'analyse de l'efficacité chez les patients atteints d'une forme rare de démence. Ixico ajoute que l'essai, qui devrait durer quatre ans, devrait utiliser une approche innovante de thérapie génique. La plateforme IXIQ.Ai de la société, qui sera utilisée dans le cadre du contrat, permet de mesurer la volumétrie du cerveau avec une sensibilité accrue par rapport à d'autres outils.

AIM - LOSERS

Aferian PLC, baisse de 41% à 35,4 pence, fourchette de 12 mois 26,6 pence-146 pence. La société de streaming vidéo interentreprises déclare que les défis posés par sa division Amino sont susceptibles de signifier que son chiffre d'affaires annuel et ses bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sont "substantiellement inférieurs" aux attentes précédentes. Amino relie la télévision payante au service de diffusion en continu. Selon M. Aferian, certains clients d'Amino ont retardé leurs commandes de nouveaux appareils de diffusion en continu, afin d'épuiser leurs stocks existants. "Cette tendance s'est poursuivie plus longtemps que prévu et les ventes d'appareils au cours du premier semestre ont été sensiblement inférieures aux prévisions", explique M. Aferian.

Versarien PLC, baisse de 33% à 17% à 3,38p, fourchette de 12 mois 2,2p-25,9p. La société de matériaux d'ingénierie annonce la démission de Neill Ricketts, son directeur général. Elle indique qu'elle étudie la "structure de gestion appropriée à long terme" et qu'elle fera le point sur la situation en temps voulu. Le mois dernier, la société a déclaré que les conditions macroéconomiques actuelles avaient retardé la commercialisation qu'elle escomptait et a laissé entendre qu'une levée de fonds pourrait s'avérer nécessaire.

Bonhill Group PLC, baisse de 21% à 5,5 pence, fourchette de 12 mois 3 pence-8,5 pence. La société de médias, spécialisée dans l'information commerciale, les événements et l'analyse de données, déclare que l'offre non contraignante en numéraire de 6,5 milliards de dollars pour son activité InvestmentNews a été matériellement abaissée, mettant fin à la période d'exclusivité accordée à l'acheteur. Reçoit une proposition distincte non contraignante d'un autre acheteur de médias américain de 4,1 millions USD, ainsi qu'un accord pour que l'acheteur assume les obligations d'InvestmentNews dans le cadre de son bail de bureaux jusqu'en janvier 2028. Le bail a une valeur d'environ 1,9 million d'USD. S'attend à signer un accord conditionnel avec l'acheteur potentiel, et à publier une circulaire contenant les détails d'une proposition d'offre publique d'achat, sous réserve de l'achèvement de la diligence raisonnable.

