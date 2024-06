IXICO plc est une société d'analyse avancée d'imagerie médicale basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fourniture de connaissances en neurosciences pour aider à transformer l'avancement des thérapies expérimentales pour les maladies neurologiques, telles que la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Elle fait progresser la médecine et la santé humaine en transformant les données en informations cliniquement significatives, en fournissant de nouvelles connaissances en neurosciences et en soutenant les sociétés pharmaceutiques dans toutes les phases de la recherche clinique sur le système nerveux central (SNC). Ses services comprennent la collecte, l'analyse, la gestion et l'établissement de rapports sur les données générées au cours d'une étude clinique. Ses plateformes de données comprennent TrialTracker et Assessa. La plateforme TrialTracker fournit un environnement sécurisé et conforme pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de fichiers d'images volumineux et d'autres données. Le domaine d'intérêt des biomarqueurs de neuroimagerie comprend les lectures radiologiques, l'IRM volumétrique, la TEP et la TEMP, ainsi que l'IRM avancée.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale