(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Zanaga Iron Ore Co Ltd - Société d'exploration et de développement de minerai de fer centrée sur la République du Congo - déclare une perte avant impôts de 350 000 USD au premier semestre 2023, contre 526 000 USD l'année précédente. Le président Clifford Elphick note qu'au cours du semestre, la société a lancé un processus avec une société d'ingénierie chinoise anonyme spécialisée dans le minerai de fer afin d'obtenir des prix d'entrepreneurs chinois et de mettre à jour les estimations de coûts de l'étude de faisabilité de 30 millions de tonnes par an, tout en envisageant également l'application d'une nouvelle technologie de traitement du minerai de fer pour réduire davantage les coûts estimés. L'entreprise espère conclure ce processus d'ici la fin de l'année. Ajoute qu'après avoir obtenu la pleine propriété du projet Zanaga, elle s'est mise en rapport avec des entités intéressées par une participation au projet. Elle a l'intention d'obtenir un partenaire sélectionné d'ici la fin du premier trimestre 2024.

----------

Barkby Group PLC - Investisseur basé à Abingdon, en Angleterre, dans l'immobilier routier et dans des sociétés de consommation et de sciences de la vie - annonce une chute des recettes pour l'exercice clos le 30 juin à 30 000 GBP, contre 10,3 millions de GBP l'année précédente. La perte des activités poursuivies avant impôts est ramenée à 2,1 millions de livres sterling, contre 5,6 millions de livres sterling l'année précédente. La réorganisation de l'entreprise a bien progressé. Le président exécutif Charles Dickson déclare : "Depuis le début de l'année 2023, nous avons constitué un important portefeuille de projets immobiliers de haute qualité, modernes et durables en bordure de route, qui comprendront des drive-thrus, des comptoirs commerciaux, de la logistique de dernier kilomètre, des plats cuisinés, des centres de recharge [pour véhicules électriques] et des utilisations commerciales industrielles légères. Nous continuons à étudier les possibilités de financement pour mettre en œuvre notre stratégie.

----------

MetalNRG PLC - Investisseur londonien spécialisé dans les ressources naturelles et l'énergie - Déclare une perte d'exploitation avant impôts de 543 267 GBP au premier semestre 2023, contre une perte de 999 949 GBP l'année précédente, les dépenses administratives ayant été réduites de 46 %. Elle déclare que, ayant réglé la plupart de ses problèmes juridiques, elle peut désormais se concentrer sur les questions opérationnelles. Elle précise qu'il n'y a que deux procédures juridiques en cours. Ajoute que l'examen de sa stratégie commerciale est terminé. Confirme sa décision de concentrer ses efforts de croissance et de création de valeur sur le secteur minier. "L'accent sera mis dans un premier temps sur les projets d'or et de cuivre, ainsi que sur d'autres métaux précieux et stratégiques, qui font l'objet d'une forte demande en raison des tendances mondiales en matière de macroéconomie, de transition énergétique et de technologie", indique MetalNRG. Il ajoute qu'il a également identifié un certain nombre de cibles potentielles pour des prises de contrôle inversées. Jeudi, MetalNRG a également annoncé qu'elle chercherait à obtenir une double cotation à la Bourse de Toronto à la suite d'un examen stratégique des activités, et qu'elle chercherait également à se retirer de l'investissement dans Eqtec Italia, celui-ci étant considéré comme non essentiel.

----------

Keras Resources PLC - Développeur de mines basé à Surrey, Angleterre, concentré sur l'Afrique de l'Ouest et les Etats-Unis - La perte avant impôts du premier semestre de l'année se réduit à 255.000 GBP contre 467.000 GBP l'année précédente, alors que les revenus augmentent de 87% à 397.000 GBP contre 212.000 GBP l'année précédente. Cette hausse est attribuée à une réduction de 58 % des coûts de production, qui s'élèvent à 44 000 GBP. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise reste "très positive" quant à l'avenir de la mine de Diamond Creek dans l'État américain de l'Utah et aux conditions macroéconomiques du marché des engrais qui sous-tendent son avenir. Le président Russell Lamming déclare : "Nous exploitons une ressource essentielle qui peut créer de la valeur, faire partie d'une économie plus verte et contribuer à un avenir plus durable. En tant que société minière, nous restons toujours conscients de nos obligations et de nos engagements conformément aux meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et nous continuerons à prendre l'initiative dans ce domaine."

----------

Ixico PLC - Société londonienne spécialisée dans l'analyse de précision en neurosciences afin de contribuer à l'avancement des thérapies expérimentales pour les maladies neurologiques - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre devrait baisser de 24% à 6,5 millions de livres sterling contre 8,6 millions de livres sterling l'année précédente, principalement en raison de l'impact en fin d'année de l'arrêt anticipé d'essais cliniques chez de grands clients, ainsi que de retards dans le lancement d'essais cliniques chez des clients. Le carnet de commandes pour l'exercice 2023 devrait atteindre au moins 14,5 millions de livres sterling, contre 13,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice devrait s'améliorer par rapport aux prévisions actuelles d'une perte de 1,0 million de livres sterling, contre un bénéfice Ebitda de 1,5 million de livres sterling pour l'exercice 2022. Giulio Cerroni, directeur général, déclare : " Je suis fier des réalisations d'Ixico qui se reflètent dans le renforcement du carnet de commandes depuis le premier semestre. Etant donné l'importance et la croissance des besoins non satisfaits en nouvelles thérapies pour un large éventail de maladies neurologiques, je reste confiant dans les perspectives de croissance des services de neuro-imagerie spécialisés d'Ixico, soutenus par l'inclusion croissante de biomarqueurs d'imagerie dans les essais cliniques sur la neurodégénérescence."

----------

MS International PLC - fabricant d'équipements de défense basé à Doncaster, Angleterre - déclare que sa filiale MSI-Defence Systems US LLC, basée en Caroline du Sud, a reçu un contrat de 23,5 millions de dollars de la part de la marine américaine pour la fourniture d'affûts de canon de 30 mm MSI-DS. La livraison de l'équipement est prévue pour le 18 décembre 2024 au plus tard.

----------

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.