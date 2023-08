IZEA Worldwide, Inc. est une société de technologie marketing qui fournit des logiciels et des services professionnels permettant aux marques de collaborer et d'effectuer des transactions avec l'ensemble des influenceurs sociaux et des créateurs de contenu. La société crée et exploite des services logiciels en ligne qui mettent en relation les spécialistes du marketing, y compris les marques, les agences et les éditeurs, avec des créateurs de contenu tels que les influenceurs Instagram, les influenceurs TikTok, les stars de YouTube, les concepteurs, les photographes et les écrivains (créateurs), et offre aux spécialistes du marketing un accès à son expertise sectorielle, à ses données et à son expertise analytique. Les plateformes de la société comprennent The IZEA Exchange (IZEAx), BrandGraph, Shake, The Creator Marketplace (Marketplace) et IZEA Flex (Flex). La plateforme IZEAx est conçue pour fournir un écosystème qui permet la création et la publication de plusieurs types de contenu personnalisé par le biais des sites Web, des blogs ou des canaux de médias sociaux d'un créateur, y compris Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, entre autres. BrandGraph est une plateforme d'intelligence des médias sociaux.

Secteur Internet