IZUMI CO., LTD. est une société basée au Japon, principalement engagée dans le commerce de détail général. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur de la vente au détail est engagé dans la vente de vêtements, de biens liés au logement et de produits alimentaires par le biais de ses centres commerciaux, de ses magasins de marchandises diverses (GMS) et de ses supermarchés. Le secteur lié à la vente au détail est engagé dans les activités de crédit et de financement, la gestion des installations de magasins, ainsi que l'exploitation de restaurants. La société est également engagée dans le commerce de gros et le crédit-bail immobilier.