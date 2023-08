J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la commercialisation d'une gamme variée de formulations pharmaceutiques, de remèdes à base de plantes et d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Elle est impliquée dans la fourniture de services de développement de produits. La société propose divers produits et formes de dosage dans des catégories thérapeutiques, notamment la gastro-entérologie, l'hypertension, la dermatologie, la néphrologie, les voies respiratoires, la virologie, le diabète, le traitement des plaies, les anti-infectieux, la pharmacovigilance et les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN). Elle propose des pastilles, qui comprennent des pastilles à remplissage central et à centre souple, des pastilles à remplissage central et en poudre, des pastilles à base de plantes et des pastilles médicamenteuses. Ses produits APIs incluent le Diclofenac Sodium, le Diclofenac Diethylamine, l'Acide Diclofenac, le Diclofenac Potassium, la Nifedipine, l'Atenolol, la Cilnidipine, et le Ciprofloxacin HCl. La société possède également la franchise Razel (Rousvastatine) pour l'Inde et le Népal.

Secteur Produits pharmaceutiques