J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la commercialisation d'une gamme variée de formulations pharmaceutiques, de remèdes à base de plantes et d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). Ses catégories thérapeutiques comprennent la gastro-entérologie, l'hypertension, le diabète, la dermatologie, la néphrologie, le traitement des plaies, les anti-infectieux et la pharmacovigilance. Les pastilles de la société comprennent des pastilles centrales, à centre souple, des pastilles centrales en poudre, des pastilles à base de plantes et des pastilles médicamenteuses. L'entreprise propose une gamme complète de produits de contraste, notamment pour les rayons X, l'IRM et les ultrasons, en Inde et à l'étranger. La société produit une large gamme de formes de dosage, telles que des comprimés, des capsules, des liquides, des perfusions IV, des ampoules, des flacons, des pommades, des produits de friction, des pastilles et des gorgées. Ses marques comprennent notamment Rantac OD, RD, Ranraft, Metrogyl ER, Metrogyl O, Nicardia XL, Sporlac EVA et Sporlac G.

Secteur Produits pharmaceutiques