JB Hunt Transport Services, Inc. est spécialisé dans les prestations de transport par camions. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de transport intermodal de fret (44,7%) ; - prestations de services de transport personnalisés (21,1%) ; - développement de solutions et de services logistiques (20,8%) ; - prestations de services de livraison du dernier kilomètre (6,9%) ; - prestations de chargement (6,5%). A fin 2021, le groupe dispose d'une flotte de 110 529 véhicules répartis entre châssis porte-conteneurs (85 649), camions (16 751) et tracteurs (8 429). La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Frêt au sol et logistique