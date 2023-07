J.B. Hunt Transport Services, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Hier à 22:05 Partager

J.B. Hunt Transport Services, Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2 707,56 millions USD, contre 3 159,76 millions USD il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 132,62 millions USD, contre 3 837,53 millions USD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 189,55 millions d'USD, contre 255,34 millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies a été de 1,81 USD, contre 2,42 USD l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 450,07 millions d'USD, contre 6 201,98 millions d'USD il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6 362,21 millions USD, contre 7 326,12 millions USD l'année précédente. Le résultat net s'élève à 387,32 millions d'USD, contre 498,67 millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies a été de 3,7 USD, contre 4,72 USD l'année précédente.