La société américaine de transport JB Hunt Transport Services n'a pas atteint les prévisions de Wall Street pour le premier trimestre, mardi, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires dans son segment le plus important et de pressions sur les prix dans son activité de courtage.

Les actions de la société ont baissé de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

Le plus grand segment de JB Hunt, l'intermodal, qui implique l'expédition de marchandises via deux modes de transport ou plus, a connu une baisse de 9% des revenus au cours du trimestre terminé le 31 mars, tandis que le volume du segment est resté stable par rapport à la même période en 2023.

Les entreprises de fret aux États-Unis ont enregistré une baisse des volumes de transport, car l'inflation stagnante maintient les dépenses des consommateurs à un faible niveau pour les nouveaux biens.

"La demande globale pour notre offre de services intermodaux nationaux au cours du trimestre a été plus faible que prévu, en partie attribuable à la concurrence des options de camions routiers dans le réseau de l'Est", a déclaré la société.

L'unité ICS (integrated capacity solutions) de JB Hunt, qui fournit des services de courtage de fret, a enregistré une perte d'exploitation de 17,5 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte de 5,4 millions de dollars un an plus tôt, en raison de la baisse des taux contractuels et transactionnels et des changements dans la composition du fret des clients.

L'excès de capacité sur le marché entraîne une baisse des tarifs au comptant, ce qui nuit aux bénéfices d'entreprises telles qu'ICS, qui met en relation les expéditeurs et les transporteurs routiers.

Le bénéfice net de la société basée dans l'Arkansas a chuté de 35 % pour atteindre 1,22 $ par action au cours du trimestre. Les analystes estimaient en moyenne le bénéfice par action à 1,52 $, selon les données de LSEG.

Le total des recettes d'exploitation a chuté de 9 % pour atteindre 2,94 milliards de dollars, ce qui est également inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,12 milliards de dollars.