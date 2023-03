BUDGET DU ROYAUME-UNI : Le chancelier déclare que "le plan fonctionne" et que le Royaume-Uni va éviter la récession

(Alliance News) - Le Royaume-Uni évitera une récession cette année, a déclaré mercredi le chancelier Jeremy Hunt, qui a présenté un programme de 94 milliards de livres sterling pour aider les ménages à surmonter la crise du coût de la vie dans le cadre de son budget de printemps.

Selon les prévisions de l'Office for Budget Responsibility, le Royaume-Uni évitera une récession technique. L'entrée en récession du Royaume-Uni était une issue quasi certaine lorsque M. Hunt a reçu les clés du numéro 11 à la suite de la mini-turbulence budgétaire qui a conduit au départ de son prédécesseur Kwasi Kwarteng à l'automne dernier.

Bien qu'il ne prévoie plus de récession, l'OBR s'attend toujours à ce que l'économie britannique recule de 0,2 % cette année. Toutefois, les perspectives pour les années suivantes sont plus prometteuses. L'OBR prévoit une croissance de 1,8 % en 2024, de 2,5 % en 2025, avant de ralentir à 2,1 % en 2026.

"Face à d'énormes défis, je vous parle aujourd'hui d'une économie britannique qui prouve que les sceptiques ont tort", a déclaré le chancelier Hunt.

"Nous restons vigilants et n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité économique. Aujourd'hui, l'Office for Budget Responsibility (OBR) prévoit qu'en raison de l'évolution des facteurs internationaux et des mesures que je prends, le Royaume-Uni n'entrera pas en récession technique cette année.

Toujours selon l'OBR, l'inflation au Royaume-Uni ralentira nettement pour atteindre 2,9 % à la fin de 2023, contre 10,7 % au quatrième trimestre de 2022.

"L'OBR prévoit que nous respecterons les priorités du premier ministre, à savoir réduire l'inflation de moitié, réduire la dette et relancer l'économie. Nous suivons le plan et il fonctionne", a ajouté M. Hunt.

En ce qui concerne la dette publique, M. Hunt prévoit que la dette sous-jacente s'établira à 92,4 % du produit intérieur brut l'année prochaine, avant d'atteindre 93,7 % au cours de l'exercice fiscal se terminant en 2025, 94,6 % en 2026, 94,8 % en 2027 et de revenir à 94,6 % en 2028.

M. Hunt a confirmé que la garantie des prix de l'énergie, qui plafonne les factures moyennes des ménages à 2 500 GBP, serait prolongée à son niveau actuel d'avril à juin. Elle devait passer à 3 000 GBP en avril, et le coût de l'abandon de l'augmentation prévue de 20 % s'élèvera à environ 3 milliards de GBP.

Parmi les mesures annoncées par M. Hunt, la taxe sur les carburants sera à nouveau gelée pour l'année prochaine. En outre, il a annoncé ce qu'il a appelé une "garantie Brexit pour les pubs", en vertu de laquelle la taxe sur les produits à la pression dans les pubs sera inférieure de 11 pence à la taxe dans les magasins d'alimentation à partir du mois d'août.

M. Hunt a déclaré : "L'inflation reste élevée : "Parce que l'inflation reste élevée, j'ai décidé que ce n'était pas le bon moment pour augmenter les droits sur les carburants avec l'inflation ou pour augmenter les droits. Voici donc ce que je vais faire : pour 12 mois supplémentaires, je vais maintenir la baisse de 5 pence et geler la taxe sur les carburants. Cela permettra au conducteur moyen d'économiser 100 GBP l'année prochaine et environ 200 GBP depuis l'introduction de la réduction de 5 pence.

Il poursuit : "Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui n'était pas possible lorsque nous étions dans l'UE et augmenter de manière significative la générosité de l'allègement pour les boissons à la pression, de sorte qu'à partir du 1er août, la taxe sur les produits à la pression dans les pubs sera jusqu'à 11 pence inférieure à la taxe dans les supermarchés, un différentiel que nous maintiendrons dans le cadre d'une nouvelle garantie pour les pubs dans le cadre du Brexit.

Tim Martin, fondateur et président de la chaîne de pubs JD Wetherspoon PLC, a été un fervent défenseur du Brexit.

M. Hunt a également présenté des plans pour 12 zones d'investissement clés dans le pays, ou "12 Canary Wharfs potentiels". Parmi les candidats possibles figurent les régions des West Midlands, de Manchester, de Liverpool, du Yorkshire, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Ces zones bénéficieront d'une aide de 80 millions de livres sterling.

M. Hunt a vanté les mérites d'un taux d'imposition sur les sociétés qu'il juge attractif au Royaume-Uni, en dépit d'un relèvement prévu à 25 %. Seuls 10 % des entreprises paieront le taux le plus élevé, a ajouté M. Hunt.

Ian Plummer, directeur commercial d'Auto Trader Group PLC, a commenté la décision de geler à nouveau les taxes sur les carburants :

"La décision du chancelier de prolonger d'un an la réduction de 5 pence de la taxe sur les carburants est une bonne nouvelle pour la grande majorité des conducteurs qui luttent contre le coût de la vie. Cependant, cette décision n'encouragera pas la demande de véhicules électriques, même si l'interdiction de vendre de nouvelles voitures à essence et diesel, prévue pour 2030, se rapproche de plus en plus. Depuis l'été dernier, la demande de VE a chuté et le chancelier devrait être prêt à utiliser le système fiscal pour encourager les conducteurs à passer à l'électrique en réduisant la TVA sur les réseaux de recharge publics".

