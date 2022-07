J D Wetherspoon annonce une perte annuelle alors que les coûts augmentent

Données financières GBP USD EUR CA 2022 1 687 M 2 009 M 1 996 M Résultat net 2022 0,28 M 0,34 M 0,33 M Dette nette 2022 1 379 M 1 642 M 1 631 M PER 2022 -646x Rendement 2022 0,60% Capitalisation 746 M 888 M 882 M VE / CA 2022 1,26x VE / CA 2023 1,11x Nbr Employés 41 987 Flottant 74,7% Graphique J D WETHERSPOON PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique J D WETHERSPOON PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 630,00 GBX Objectif de cours Moyen 955,00 GBX Ecart / Objectif Moyen 51,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs John Hutson Director, Chief Executive & Operating Officer Ben Whitley Director & Finance Director Timothy Randall Martin Non-Executive Chairman David Capstick Director-Information Technology & Property Martin Geoghegan Operations Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) J D WETHERSPOON PLC -34.44% 888 MCDONALD'S CORPORATION -6.19% 185 981 STARBUCKS CORPORATION -33.52% 89 183 COMPASS GROUP PLC 10.12% 38 370 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. -26.21% 35 274 YUM BRANDS -16.07% 33 031