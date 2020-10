J D Wetherspoon plc : : touché de plein fouet par les restrictions sanitaires

Les pubs, restaurants et autres entreprises de loisirs ont reçu l'ordre de fermer prématurément dans toute l'Angleterre le mois dernier. Le gouvernement a introduit cette semaine un système à trois niveaux qui exige la fermeture des pubs et bars dans les zones d'alerte "très élevée". Il a également décrété un couvre-feu à partir de 22h.

J D Wetherspoon, entreprise britannique surtout connue pour ses pintes bon marché et ses innovations telles que la commande de boissons et de nourriture via son application, se remettait à peine du confinement avant l'entrée en vigueur du nouveau système.

L'exploitant de pubs, dirigé par son président Tim Martin, a déclaré une perte avant impôts de 34 millions de livres ( €37,39 millions) pour l'année se terminant le 26 juillet, contre un bénéfice de 102 millions un an plus tôt. En effet, les ventes de l'entreprise ont chuté de 30% pour atteindre £1,2 milliard.

"Le contexte actuel de fermetures, de couvre-feux et de changements constants de la réglementation et des annonces menace non seulement les chaînes de débits de boissons, mais aussi l'ensemble de l'économie", a déclaré M. Martin.

En conséquence, la direction a indiqué qu’elle procéderait à 108 nouvelles suppressions d'emplois. L’entreprise avait déjà prévu la suppression de 130 emplois de son siège social et possiblement 400 à 450 dans les aéroports. Cela fait suite à l'annonce faite par Marston's jeudi de la suppression de 2 150 emplois et aux avertissements des patrons de pubs du nord de l'Angleterre affirmant que la dernière série de restrictions allait anéantir leurs entreprises.

Toutefois, les analystes restent optimistes pour le futur de Wetherspoon: Jefferies pense que la position de l’entreprise dans son marché devrait lui permettre de retrouver sa rentabilité rapidement. Tandis que Morgan Stanley note que Wetherspoon a des liquidités suffisantes pour faire face aux scénarios de baisse projetés par le conseil d'administration.