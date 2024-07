J D Wetherspoon plc possède et exploite des pubs au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise propose l'application Wetherspoon, qui permet à toute personne disposant d'un téléphone de commander de la nourriture et des boissons à sa table, sans quitter son siège. La société exploite environ 56 hôtels en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Les chambres d'hôtel de l'entreprise sont de tailles diverses, y compris certaines chambres familiales. L'hôtel est également rattaché à un pub Wetherspoon, qui sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, y compris ses offres club, ainsi que sa gamme de boissons chaudes, non alcoolisées et alcoolisées. Toutes les chambres disposent d'une salle de bains privative, d'un plateau/bouilloire gratuit, d'un sèche-cheveux, d'une télévision à écran plat avec Freeview TV (Saorview Freesat TV en Irlande) et d'un accès illimité et gratuit à la technologie sans fil (Wi-Fi).

Secteur Restaurants et bars