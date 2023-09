J D Wetherspoon plc possède et exploite des pubs au Royaume-Uni et en Irlande. La société propose l'application Wetherspoon, qui permet aux clients de commander et de payer leur nourriture et leurs boissons sur leur téléphone et de se les faire livrer à leur table. La société possède des hôtels en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Les chambres d'hôtel de l'entreprise sont de différentes tailles, y compris certaines chambres familiales. L'hôtel est également rattaché à un pub Wetherspoon, qui sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, y compris ses offres club, ainsi que sa gamme de boissons chaudes, non alcoolisées et alcoolisées. Toutes les chambres disposent d'une salle de bains privative, d'un plateau/bouilloire gratuit, d'un sèche-cheveux, d'une télévision à écran plat avec Freeview (TV) (Saorview Freesat TV en Irlande), et d'une connexion sans fil (Wi-Fi) gratuite et illimitée.

Secteur Restaurants et bars