Le samedi le plus chargé de Wetherspoon augmente les prévisions de bénéfices

Les actions de la société ont bondi de 9,6 % pour atteindre 816 pence dans les échanges du matin, leur plus haut niveau depuis avril 2022.

Les analystes s'attendent en moyenne à un bénéfice d'environ 32 millions de livres (40,39 millions de dollars) pour l'année se terminant en juillet, selon les données de Refinitiv. L'année précédente, l'entreprise avait enregistré une perte de 30,4 millions de livres.

Les clients ont associé la bière et l'ale aux plats préférés des pubs comme le fish and chips et le steak and kidney pie pendant ce week-end, a déclaré le président Tim Martin à l'agence Reuters.

Bien que Wetherspoon ait rebondi plus rapidement que certains de ses concurrents, les coûts élevés de la main-d'œuvre, de l'alimentation et de l'énergie continuent de peser sur le potentiel de bénéfices.

"L'inflation des denrées alimentaires reste un problème majeur pour de nombreuses catégories de produits", a déclaré M. Martin.

Les prix des denrées alimentaires en Grande-Bretagne ont augmenté de 15,7 % au cours de l'année qui s'est achevée en avril, bien que le British Retail Consortium ait déclaré qu'une baisse des prix se profilait à l'horizon.

Au 30 avril, la dette nette de la société s'élevait à 738 millions de livres, soit environ 67 millions de livres de moins qu'immédiatement avant la pandémie.

"La proposition de valeur de Wetherspoon lui permet de résister à la crise du coût de la vie, et les mesures prises pour réduire la dette et optimiser son portefeuille de pubs sont les bonnes", a déclaré Derren Nathan, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les ventes à périmètre constant pour la période de 13 semaines se terminant le 30 avril ont augmenté de 9,1 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, et les ventes pendant la semaine de Pâques ont été les plus élevées pour le groupe, a déclaré Wetherspoon, sans fournir de détails.

(1 $ = 0,7923 livre)