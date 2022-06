J.Front Retailing Co., Ltd. : Nomura maintient son opinion neutre

Données financières JPY USD EUR CA 2023 370 Mrd 2 754 M 2 641 M Résultat net 2023 14 320 M 107 M 102 M Dette nette 2023 271 Mrd 2 021 M 1 938 M PER 2023 21,2x Rendement 2023 2,78% Capitalisation 304 Mrd 2 264 M 2 170 M VE / CA 2023 1,56x VE / CA 2024 1,41x Nbr Employés 5 589 Flottant 89,4% Graphique J.FRONT RETAILING CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique J.FRONT RETAILING CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 1 159,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 142,00 JPY Ecart / Objectif Moyen -1,47% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tatsuya Yoshimoto Manager-Marketing Planning Promotions Hayato Wakabayashi Head-Financial Policy Ryoichi Yamamoto Chairman Hirokazu Matsuda Senior Manager-Operations & Personnel Strategy Rieko Sato Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) J.FRONT RETAILING CO., LTD. 10.70% 2 264 CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED -9.73% 8 138 FALABELLA S.A. -22.85% 6 206 MACY'S, INC. -18.95% 5 724 KOHL'S CORPORATION -7.37% 5 208 DILLARD'S, INC. 23.50% 5 056