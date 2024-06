J.Jill, Inc. est une marque nationale de style de vie qui propose des vêtements, des chaussures et des accessoires. Les secteurs d'activité de la société comprennent les canaux de vente au détail et de vente directe. Ses produits sont commercialisés sous la marque J.Jill et vendus principalement par le biais de deux canaux : sa plateforme de commerce électronique et son catalogue (Direct) et ses magasins de détail (Retail). Le canal direct se compose de son site web et des commandes par catalogue. Son site web offre également aux clients une gamme de couleurs et de tailles plus large que celle disponible dans ses magasins. En plus de son assortiment principal, la société possède trois sous-marques, Pure Jill, Wearever et Fit. Elle propose également des collections d'accessoires, tels que des écharpes et des bijoux. Wearever est une ligne de vêtements raffinés pour toute la journée, conçue pour le travail, les voyages et la maison. Ses produits sont disponibles dans toute la gamme des tailles, y compris les tailles normales, petites et grandes, et elle offre une destination d'achat unique et intégrée pour les clients dont les tailles vont de très petit jusqu'à 2X en magasin et 4X en ligne.

Secteur Détaillant habillement et accessoires