J.K. Cement Ltd. est une entreprise indienne qui fabrique du ciment et des produits de construction. Le portefeuille de produits de la société comprend le ciment gris, le ciment blanc, le mastic mural, le plâtre, les adhésifs et les coulis pour carrelage, et les finitions pour le bois. Le ciment gris comprend le ciment JK Super Protect Weather Shield, le JK Super Strong Concrete Special, le JK Super Cement Portland Pozzolana Cement (PPC), le JK Super Ordinary Portland Cement (OPC) 43, le JK Super OPC 53 et le JK Super Portland Slag Cement (PSC). La gamme de ciment blanc comprend JKC WhiteMaxX et JKC RepairMaxX. La gamme de mastics muraux comprend JKC WallMaxX, JKC WallMaxX Advanced, JKC ShieldMaxX, JKC LevelMaxX et JKC LevelMaxX Plus. La gamme d'enduits de plâtre comprend les produits JKC GypsoMaxX, JKC PlastoMaxX et JKC BondMaxX. Elle exploite sept usines de fabrication de ciment gris et deux usines de fabrication de ciment blanc et de mastic mural. Les filiales de la société comprennent notamment J.K. Cement (Fujairah) FZC, JK Maxx Paints Limited et Toshali Cements Pvt Ltd.

Secteur Matériaux de construction