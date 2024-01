J.K. Cement Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de ciment et de produits liés au ciment. La société opère à travers différents segments, tels que le ciment gris, le ciment blanc et les produits connexes. Le ciment gris propose le ciment Portland pouzzolane (PPC), la technologie hydrofuge au niveau des particules (PWRT), le ciment Portland ordinaire (OPC), JK Super Strong, le ciment pare-pluie JK Super Strong et le ciment Portland au laitier (PSC). Le portefeuille de ciment blanc comprend JKC WhiteMaxX et JKC RepairMaxX. Allied Products propose des produits tels que JK PrimaxX, JK Cement ShieldMaxX, JK Cement GypsoMaxX, JK Cement TileMaxX et JK Cement Wood Amore. Les usines de fabrication de ciment gris de la société comprennent des unités d'énergie captive et de récupération de chaleur résiduelle (WHR) à Nimbahera, Mangrol, Gotan et Muddapur, ainsi qu'une usine de ciment blanc à Gotan et des unités de mastic à Gotan et Katni.

Secteur Matériaux de construction