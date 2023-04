J.K. Spinning Mills Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mars 2023

J.K. Spinning Mills Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 9 735,82 millions PKR, contre 7 762,39 millions PKR il y a un an. Le résultat net est de 985,77 millions PKR contre 972,99 millions PKR l'année précédente. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 9,63 PKR contre 9,51 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 9,63 PKR contre 9,51 PKR il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 26 746,91 millions PKR, contre 20 120,68 millions PKR un an plus tôt. Le résultat net est de 2 077,09 millions PKR contre 2 644,68 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 20,3 PKR contre 25,85 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 20,3 PKR contre 25,85 PKR il y a un an.