Sainsbury : Credit Suisse abaisse légèrement son objectif

Credit Suisse abaisse légèrement son objectif de cours à 266 pence (contre 271 pence) et maintient son opinion Neutre sur la valeur.



' Sainsbury prévoit que l'épicerie à la demande pourrait évoluer de manière significative au cours des 4 à 5 prochaines années et devenir un élément important de la manière dont les clients font leurs courses ' indique le bureau d'analyses.



' Nous attendons des économies de coûts de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique de Sainsbury qui, en plus des investissements actuels, devraient être plus que suffisantes pour permettre à Sainsbury d'enregistrer des bénéfices ' rajoute Credit Suisse.



L'analyste estime que son évaluation actuelle suggère une amélioration des ventes grâce à l'intégration d'Argos. ' La forte croissance des ventes due à une demande soutenue sont désormais largement prises en compte dans le cours de l'action '.



