IamFire annonce une levée de fonds à six chiffres pour WeShop, alors que les liens entre le site et le commerce de détail se renforcent

(Alliance News) - IamFire PLC a déclaré mardi que la principale société de son portefeuille, WeShop Holdings Ltd, a réalisé une importante levée de fonds, la valorisant à environ 130 millions de livres sterling, ainsi que divers faits marquants opérationnels tels que l'augmentation des téléchargements.

IamFire est une société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur les opportunités dans les secteurs du commerce social, des sciences de la vie et des ressources naturelles. WeShop est une plateforme de commerce électronique basée dans les îles Vierges britanniques.

IamFire a déclaré que WeShop avait accumulé une somme à six chiffres grâce à une levée de fonds à 4,76 GBP par action, ce qui valorise la plateforme à environ 130 millions de GBP.

Les actions de IamFire, quant à elles, sont restées stables à 1,95 pence mardi matin à Londres.

IamFire a déclaré qu'elle détenait actuellement des obligations de prêt convertibles d'une valeur de 6,9 millions de livres sterling directement dans WeShop, et qu'elle avait le droit de souscrire 900 000 livres sterling supplémentaires. Si les obligations étaient converties, IamFire détiendrait 2,8 millions d'actions de WeShop. De plus, l'évaluation de la plateforme à 130 millions de livres sterling donne à IamFire une participation visible de 22,5 millions de livres sterling si les obligations sont converties en actions.

IamFire a également déclaré que le trafic de WeShop augmentait. Le réseau a fait état de plus de 230 000 téléchargements d'utilisateurs au 31 mai, contre 43 000 au 21 novembre. En outre, plus de 180 000 achats ont été effectués par l'intermédiaire de WeShop, avec une valeur marchande brute annualisée de 33,4 millions de livres sterling à la fin du mois de mai, contre 27,9 millions de livres sterling au mois de mars. À ce jour, la valeur brute totale des marchandises du réseau est de 22,1 millions de livres sterling.

Entre-temps, IamFire a déclaré que la liste de plus de 1 000 détaillants britanniques affiliés à WeShop s'est encore élargie pour inclure plusieurs entreprises de premier plan, notamment John Lewis & Partners, Argos de J Sainsbury PLC et Sports Direct International de Frasers Group PLC. Le partenariat de la plateforme avec le match de football caritatif Soccer Aid for Unicef 2023, qui a permis de récolter 14,6 millions de livres sterling le 11 juin, a également permis à WeShop de se faire connaître à grande échelle.

"La croissance de WeShop continue d'impressionner et plus de 20 millions de livres sterling ont été dépensées par l'intermédiaire de la plateforme. Nous entrons maintenant dans la phase suivante de la croissance de l'entreprise, qui sera renforcée par le marketing numérique et les campagnes publicitaires nationales", a déclaré Richard Griffiths, président de WeShop. "L'équipe de WeShop continue de travailler sans relâche pour atteindre son objectif : construire le premier réseau social commercial au monde appartenant à sa communauté.

